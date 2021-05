Si no es Colombia, ¿quién? Sedes neutrales, opción ante dificultades

Las complicaciones propias de la pandemia eran ya un escollo, pero ni el nuevo pico, ni la perspectiva de que justo en junio se disparen las cifras por cuenta de las aglomeraciones de los últimos nueve días de paro nacional, habían puesto en una situación tan crítica la realización de las Eliminatorias para Catar 2022 y la Copa América en Colombia y Argentina.

Más de 500 muertos y contagios que superan los 14 mil diarios desde hace varios días, cifras que se asemejan a los momentos más cruciales del inicio de la pandemia, preocupan a los ciudadanos, que en redes sociales han manifestado su oposición a la celebración del torneo en Colombia.



Sin embargo, la Conmebol y el propio presidente Iván Duque insisten en que la cita no corre peligro: "Vinieron muchas controversias, muchas personas empezaron a decir ‘que si se puede, que no se puede’, entonces, empiezo por la lógica, se va a jugar la Eurocopa en el mismo tiempo que se va a jugar casi la Copa América, y tienen todos los protocolos que se requieren para los equipos, sería absurdo que no se hiciera una Copa América si se está haciendo una Eurocopa... Segundo, se han venido jugando los torneos locales, el colombiano, el argentino, el brasileño… entonces ya hay una experiencia en esos protocolos".



Pero la realidad es que, cuando faltan solo cinco semanas, el caos se desató: el paro nacional, que lleva ocho días y que, según cifras de la Defensoría del pueblo deja ya 24 víctimas mortales, por cuenta de los desmanes y las reacciones violentas que involucran a algunos miembros de la fuerza pública, hace de Colombia un país que no ofrece garantías para la realización de eventos deportivos.



¿Pruebas? Los partidos de la semana de Santa Fe, Atlético Nacional, La Equidad, La Equidad fueron programados por la Conmebol en Paraguay, mientras Atlético Junior jugará en Ecuador y Deportes Tolima lo hará en Perú. Es decir, el plan B de usar sedes neutrales en ejecución, sin mayores consultas a los clubes, discusiones con las Federaciones ni aspavientos. Al final, el laboratorio de trasladar partidos, con toda la logística, de un país a otro se ha puesto en práctica y el resultado es normalidad total. En Asunción eso significa: ¡Estamos listos!



Por eso las versiones de los últimos días sobre la posibilidad de jugar la Copa América, la primera en sede compartida entre Argentina y Colombia, en Paraguay, tienen todo el sentido. Periodistas como Javier Hernández Bonett y Hernán Peláez han coincidido en que el torneo va, en la sede que sea.

Me referí a que este no es el momento y usted entiende por que. pero no se afane,porque Copa la harán en algún lugar y tendremos a quienes nos gusta el fútbol, tema y juegos para ver. Malos o buenos partidos,como siempre ocurrió. Muchas gracias. — Hernán Peláez Restrepo (@eldoctorpelaez) May 5, 2021



En las próximas horas se pondrá a prueba la opción Paraguay con los duelos Santa Fe-River y Atlético Nacional-Argentinos por Copa Libertadores y La Equidad-Lanús por Sudamericana. Así como en Colombia se asegura que hay tiempo para superar los inconvenientes y hacer valer la millonaria inversión en sedes, también en Asunción tendrá esas mismas cinco semanas para los inconvenientes que puedan surgir. En este punto, el 'dónde' es lo clave pues el 'qué', nada menos que la realización de la Copa, no se discute.



¿Y las Eliminatorias?



La duda, sin embargo, se puede ampliar a todo el calendario, que incluye partidos de Eliminatorias para Colombia contra Perú y Argentina, el 3 y 8 de junio, respectivamente.



Aunque se sabe que desde la Federación Colombiana (FCF) se trabaja en las reservas y asuntos logísticos del viaje a Lima, en Estados Unidos aseguran que están listos para albergar el juego, considerando, entre otras, la celebración de elecciones en Perú, que harían difícil el trabajo de las autoridades locales para garantizar seguridad.



"El partido es 72 horas antes de la segunda vuelta (presidencial en Perú), y hay una posibilidad de jugar allá. Le han ofrecido que los dos partidos se jueguen allá (en Miami). Lo interesante es que en Miami se jugaría con público y los gastos están cubiertos para las dos federaciones", dijo el periodista Diego Rebagliati, en el programa 'Al Ángulo', de Movistar.



El propio ministro de deporte, Ernesto Lucena, había hablado de esa opción cuando era Brasil el que debía visitar a Colombia en Barranquilla, antes de que Conmebol decidiera intercambiar el orden de las jornadas y disponer que la fecha 7 se juegue antes que la 5: "En la conversación con el presidente Jesurún planteamos la idea de Miami. Sería fabuloso porque tanto a Colombia como a Brasil le queda bien. Ahí viene el tema de la logística, pero le expresé que como Gobierno estamos dispuestos a colaborar. La idea es cumplir, pero en Colombia es muy difícil, por lo que Miami es una opción interesante", dijo el funcionario el pasado 6 de marzo en Blu Radio.



Significa que sí, que cuando falta un mes para el duelo contra Perú por las Eliminatorias, Colombia no descarta la opción de jugar en Miami y en el Hard Rock Stadium con calor y público a su favor, un poco como en Barranquilla.



Si hubiera que jugar hoy, definitivamente Colombia tendría complicaciones que no dependen de buenas voluntades sino de hechos concretos.