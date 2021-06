Los mejores datos que dejó el grupo B de la Copa América 2021

Terminó la competencia en el grupo B de la Copa América 2021. Brasil, Perú, Colombia y Ecuador avanzaron a cuartos de final. Venezuela cortó la racha de dos versiones seguidas en cuartos de final (2016 y 2019), y quedó eliminado.



Se marcaron 25 goles en el grupo. Brasil, la única que no perdió; Ecuador y Venezuela, no ganaron.



Aquí los datos más relevantes del grupo B.



- Rotación. Las cinco selecciones del grupo B movieron sus fichas en los cuatro partidos que jugaron. La selección que más futbolistas probó fue Venezuela (25), seguida por Brasil (23) y Colombia (22); Perú y Ecuador probaron 21 jugadores. En total, en este grupo jugaron 112 futbolistas.



- Futbolistas que más jugaron en el grupo B. Once jugadores disputaron los 4 partidos completos (360 minutos) de sus selecciones: Aldo Corzo y Pedro Gallese (Perú); Wilmar Barrios, Juan G. Cuadrado, Yerry Mina y David Ospina (Colombia); Robert Arboleda, Pervis Estupiñán, Piero Hincapié y Ángelo Preciado (Ecuador); y Luis del Pino (Venezuela). En Brasil, Danilo fue el que más minutos jugó: 305.



- Arco invicto. De las cinco Copas en las que Brasil fue sede, solo en 2019 no recibió gol en fase de grupos.



- Los 10 goles de Brasil. Este es el tercer mejor registro de la ‘canarinha’ jugando fase de grupos de Copa en su país. En 1949 logró 46 goles en 8 partidos (promedio 5,75 por partido). En 2019 marcó 8 tantos en 3 partidos (2,6). En esta Copa dejó un promedio de 2,5 por juego.



- Colombia vs. Venezuela. Este partido es el único partido del grupo B, y hasta ahora de toda la Copa, que no tuvo goles.