Crítica por Copa América salpicó a Colombia: 'estaban cag.. a tiros'

Resulta que la famosa sede de la Copa América 2021 se ha vuelto, con los días, una auténtica 'papa caliente' para Conmebol, que ya perdió la sede de Colombia y ahora tiene en riesgo la de Argentina.

El país que, según el plan, debía albergar toda la competencia, está de nuevo en cuarentena estricta por el aumento de casos de covid 19 y en las últimas horas 24.601 nuevos contagios y 576 fallecidos. La situación del sistema de salud es muy compleja y se espera que se sumen 5 días más a los 9 días de aislamiento total ordenado por el Gobierno local, lo cual produjo en las últimas horas numerosas protestas en varias ciudades.



"No cometan la imbecilidad de hacer la Copa América en Argentina, es una tocada de culo muy gran de para la gente, que la haga Paraguay, Chile, no podemos, tenemos un montón de problemas", dijo el periodista Alejandro Fantino en su programa en América TV.





Y entonces, para atacar a Conmebol, acabó señalando a Colombia, país que perdió la sede por sus problemas internos la semana pasada: "Conmebol sigue adelante, no les importa nada, estaban cagándose a tiros en Colombia y ellos hacen un partido de fútbol, no importa nada, a Conmebol a Domínguez"



"Estoy absolutamente en contra que se organice la Copa América en Argentina", dijo el analista, aclarando que su posición es personal y no del medio.



De esta manera se expone Conmebol a perder también la sede que le queda para organizar la Copa América y ya se asegura que este mismo miércoles habrá una inspección de último momento a los estadios de Chile para verificar si puede o no, ante la crítica situación, organizar la competencia. ¿Aplazar como pidió Colombia e inclusive Argentina? ¿Cancelar el torneo? Nada de eso está en los planes. La Copa va... ahora hay que establecer dónde.