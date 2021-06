Iván Mejía se refirió a polémica decisión de Pitana frente a Colombia

Mientras unos atacan al árbitro argentino Néstor Pitana y al VAR, por la decisión tomada en el partido entre Brasil y Colombia, que terminó en el empate de la canarinha, hay otros que validan su actuar, y más bien le dejan la responsabilidad a la reglamentación.



Hay varias interpretaciones sobre la acción en la que la tricolor reclamó un balón a tierra, luego que la pelota se estrellara en Néstor Pitana, cuando Neymar buscaba filtrar un pase al corazón del área. Lo cierto es que la pelota rebotó en un jugador brasileño y terminó con un centro desde la izquierda, que empalmó Firminho. Los colombianos se quedaron esperando que el juez detuviera la jugada. No pasó. Conmebol lo respaldó en su decisión.

El periodista colombiano, Iván Mejía, no atacó directamente a Pitana y más bien pidió que la reglamentación sea clara para que los árbitros no incidan con una interpretación. "La lección es clarísima: la modificación reglamentaria es ambigua y deja en manos del árbitro la decisión. Tendrían que legislar que toda pelota que pegue en el juez se da pelota a tierra. No dejen a los jueces “interpretar”. Siempre a favor del poderoso", trinó.



Tal como ocurrió con Carlos Antonio Vélez, quien sí criticó fuertemente al árbitro argentino, Mejía tampoco habló de lo hecho por la Selección Colombia en cancha, que pese a la derrota consiguió acceder a los cuartos de final, pase lo que pase en la última jornada. El reconocido periodista venía de lanzar dardos a Reinaldo Rueda por lo hecho en la derrota frente a Perú.