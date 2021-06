No fue un simple empate: Ecuador y los registros que rompió con Brasil

Este domingo, Ecuador consiguió un empate (1-1) frente a Brasil, que significó su clasificación a los cuartos de final de Copa América. El equipo de Gustavo Alfaro avanzó a la siguiente fase sin ganar ningún partido. Empató con Venezuela, Perú y Brasil, y eso fue suficiente para seguir en la pelea. Ahora se medirá al primero del grupo A, que por ahora es Argentina.

Sin embargo, el resultado de Ecuador significó más que una igualdad en el marcador. La 'Tri' rompió una racha de 10 años sin marcarle gol a la canarinha, a la que además le arrebató una seguidilla de victoria que llegó a 11 juegos oficiales. Desde la Copa América de 2019, Brasil no empataba por competencia oficial.



La última vez que Ecuador le había marcado a Brasil se dio por la fase de grupos de la Copa América Argentina 2011. En aquella ocasión, Felipe Caicedo se reportó con doblete; Pato y Neymar hicieron su aporte en el marcador que terminó 4-2. Además, no le sacaba un empate desde la Copa América Centenario 2016, cuando sellaron un cero.



Brasil no empataba por partido oficial desde los cuartos de final de la Copa 2019. Ese día terminó 0-0 con Paraguay y definieron al clasificado en la tanda de penaltis. Tras vencer en la semifinal a Argentina, la verdeamarela conquistó la final frente a Perú.



Después de aquella Copa América, los brasileños afrontaron una serie de partidos amistosos. La última vez que empató fue con Nigeria (1-1) en octubre y después cayó (1-0) con Argentina en noviembre. Desde ese entonces solo habían ganado. Este domingo, Ángel Mena les cortó la racha y de paso les encajó el segundo tanto en la Copa. Antes lo había hecho Luis Díaz, en el 2-1 frente a Colombia.