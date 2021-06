¿Pitana recibió su castigo? Conmebol definió árbitros de la fecha 5

En las últimas horas se conoció la lista de árbitros para los partidos de la fecha 5, a disputarse entre domingo y lunes, que entregarán los últimos clasificados a los cuartos de final de Copa América.



Los grandes ausentes son, el argentino Néstor Pitana, quien estuvo en el 'ojo del huracán' tras el duelo Brasil 2-1 Colombia, lo que llevó a una protesta formal por parte de la FCF, y Wilmar Roldán, árbitro colombiano para quien Chile pidió una suspensión.

Conmebol designó a un árbitro chileno, un argentino, un brasileño y un colombiano, quien debuta como central en la Copa América para esta jornada definitiva. Se trata del bogotano Andrés Rojas, que impartirá justicia en Bolivia vs Argentina. Rojas estará acompañado por Jhon León, como asistente 1 y Alexander Guzmán será asistente VAR.



Brasil vs Ecuador: Roberto Tobar (CHI)

Venezuela vs Perú: Patricio Loustau (ARG)

Uruguay vs Paraguay: Raphael Claus (BRA)

Bolivia vs Argentina: Andrés Rojas (COL)