¿Copa América 2021 en duda? Fernando Jaramillo explica la situación

El 2021 es un año prometedor en materia deportiva para el país. Además de la Liga BetPlay I y II, en Colombia se espera llevar a cabo la Copa América, luego de que este certamen, que estaba previsto para el 2020, fuera aplazado a causa de la pandemia del coronavirus covid-19.

Sin embargo, el alto índice de contagios en el país y en toda la región de Suramérica, tiene en duda la realización de esta competencia de selecciones naciones, ya que, si las cifras no disminuyen, es probable que las autoridades locales impidan el ingreso del público a los estadios; razón que no termina de gustar en Conmebol, teniendo en cuenta la magnitud del evento.



"Todavía no se ha confirmado si se va a realizar la Copa América porque la Conmebol no quiere el torneo sin público. Es un aforo que sirve para que haya una Copa América. Si no hay Copa tenemos más espacio hasta junio y julio para terminar la Liga BetPlay Dimayor", explicó Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor y miembro del comité ejecutivo de la FCF, en un diálogo con Caracol Radio.



Y añadió: "Nosotros venimos trabajando en el escenario pandemia 2021, planteando la peor situación para poder prepararnos. Tanto jugadores, como los técnicos y los clubes tienen que empezar a pensar en un presupuesto muy distinto al que tenían antes. Esto va a dejar secuelas, de hecho ya la confederación tuvo que afrontar situaciones complicadas". dijo el ejecutivo.

Fútbol colombiano

En la misma charla con el Carrusel, de Caracol Radio, el mandatario se refirió a lo que será el año del fútbol colombiano, haciendo énfasis en que, hasta que no bajen los contagios en el país, no se puede pensar en los aficionados en los estadios.



"Hay un momento difícil en Colombia por la pandemia y la curva, pero esperemos que se solucione y que en marzo o abril podamos estar hablando de un aforo responsable para los partidos del fútbol colombiano. Seguimos con el reto de comenzar el torneo en un momento complicado, no es fácil pero los clubes están trabajando para eso".



"Las garantías las tenemos, vamos a comenzar un año diferente con dos semestres y eso nos va a generar unos ingresos que no tuvimos el año pasado. Hay déficit por pruebas y por otros temas logísticos pues los gastos se aumentaron en 14 o 15 por ciento", explicó.



Por último, en cuanto a la Liga femenina, Jaramillo afirmó que la competencia se mantendrá en el 2021, manifestando que siguen en la búsqueda de nuevos patrocinadores.



"Tenemos que ver quienes son los equipos que están comprometidos, estoy contento con haber tenido Liga Femenina el año pasado, los resultados cada vez son mejores, la calidad es alta".



"En marzo está la Copa Libertadores y tenemos que planear eso teniendo en cuenta cuántos equipos van a jugar, hay un compromiso del Gobierno Nacional y serán los encargados de auspiciar la Liga pero sí quiero encontrar más patrocinadores para que esto sea algo más seguro. Tenemos un gran potencial", concluyó.