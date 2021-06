Tite piensa a lo grande: tras golear a Perú quiere medirse a europeos

El seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bacchi 'Tite', dijo después de la goleada por 4-0 de la Canarinha sobre Perú en la Copa América, que le gustaría jugar con selecciones europeas, aunque también puso en valor el potencial de las suramericanas.

"Queremos la selección de España, queremos la selección de Portugal, queremos... todas las europeas, si hubiera un calendario que nos proporcionara también otras situaciones", indicó el técnico en la rueda de prensa al término del partido contra Perú, en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro. "Nos gustaría tener ese calendario para jugar con equipos europeos, pero....", completó.



En la reedición de la final de la Copa América de 2019, la pentacampeona del mundo venció con suma facilidad al combinado peruano con goles de Alex Sandro, Neymar, Everton Ribeiro y Richarlison. Brasil encadenó así su segundo triunfo en dos partidos disputados por el grupo B de la Copa América, una racha que se suma a las seis victorias conseguidas en las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Catar 2022 en igual número de jornadas.



Tite afirmó que están haciendo su preparación "de la mejor manera posible" y puso en valor a las selecciones suramericanas. "Perú hizo en la Copa del Mundo de Rusia grandes partidos" y fue subcampeón en la última edición de la Copa América, que perdió precisamente ante Brasil en 2019, apuntó Tite.



"Tenemos a Argentina, con Messi, Lautaro, Agüero y compañía; tenemos a Colombia con Sánchez, Mina, Cuadrado, jugadores de alto nivel; tenemos Uruguay, con Suárez, con Cavani, con Godín...", enumeró.



Sobre Neymar, autor de unos de los goles ante Perú y principal artífice del triunfo brasileño, Tite no le puso límites y le deseó que siempre tenga "salud", "madurez" y ningún problema con las lesiones. "Creo que darle libertad creativa ha contribuido para que el equipo gane en inmediatez. También buscamos darle un área de acción más grande para explotar todo su talento", expresó.



No obstante, quiso destacar que detrás de la goleada a Perú también "hay un conjunto de equipo que hay que valorar". Por otro lado, el técnico afirmó que la primera mitad no transcurrió como esperaban. "Estuvimos abajo de nuestro nivel por algunos motivos, por la calidad de Perú, la intensidad en el marcaje (...) Tuvimos algunos pases nerviosos propios de un equipe muy modificado", explicó.



Por esa razón, Tite decidió dar entrada en el descanso al creativo Everton Ribeiro, lo que propició un mayor control del balón a la selección brasileña, que marcó tres de los cuatro goles en la segunda mitad.