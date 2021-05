Argentina, sin Copa América: ojo a las pistas que dio el Gobierno

La Copa América 2021 recibe golpe tras golpe. Después de que se descartara por completo a Colombia como segunda sede, Argentina corrió la misma suerte...



En las últimas horas desde el Ministerio de Salud dieron pésimas noticias respecto al futuro del campeonato, que por cierto iniciará en apenas dos semanas, y más adelante el Ministro del Interior ratificó la preocupación.

A través de una conferencia de prensa, la ministra Carla Vizzotti avisó que la realización del torneo de selecciones todavía no está completamente ratificado, debido a la gran cantidad de contagios por covid-19 en aquel país.



“No está definido al 100%. Entiendo que tienen que tomar esa decisión están en el último tramo de análisis. Estamos generando protocolos y articulando con otros ministerios en relación a los controles. Hace tiempo un grupo de personas trabaja en ese tema”, dijo.



Por otro lado, Vizzotti confía en que la organización sea más sencilla de manejar, que por ejemplo el torneo local argentino. Una buena noticia en medio de tanta incertidumbre.



“Cumpliendo los protocolos se puede implementar, también teniendo en cuenta, que es importante aclarar, que no es lo mismo una selección que va a estar concentrada y no va a salir del hotel que lo que pasa en los torneos locales, donde los jugadores vuelven a sus casas y van a entrenarse”. expresó.

Carla Vizzotti aclaró que todavía “no está definida al 100%” la Copa América y habló de las vacunas de Cuba

Más adelante, el Ministro del Interior, Wado de Pedro, tuvo una conversación en vivo respecto a la complicada situación de la Argentina y evidentemente del desarrollo de la Copa América.



“Estuve conversando hoy con el presidente @alferdez sobre la situación sanitaria de todas las jurisdicciones y en particular de Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, Córdoba y Santa Fe. Siendo coherentes con el cuidado de la salud, vemos que es muy difícil que se juegue la Copa América”, trinó.



Con estas dos pistas sobre la mesa, desde Conmebol llegó la noticia final. Se tomaba la determinación de bajar a Argentina como sede y en dicho sentido comenzar a buscar otras opciones, que por cierto serán informadas “a la brevedad”.