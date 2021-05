¿Mejor aplazar? Otro gran problema en Argentina por la Copa América

La Copa América 2021 recibe golpe tras golpe. Después de que se descartara por completo a Colombia como segunda sede, Argentina quedó en limbo. Aún no es claro si dicho país la albergará por completo o no.



Pues bien, en las últimas horas desde el Ministerio de Salud dieron pésimas noticias respecto al futuro del campeonato, que por cierto iniciará en apenas dos semanas...

A través de una conferencia de prensa, la ministra Carla Vizzotti avisó que la realización del torneo de selecciones todavía no está completamente ratificado, debido a la gran cantidad de contagios por covid-19 en aquel país.



“No está definido al 100%. Entiendo que tienen que tomar esa decisión están en el último tramo de análisis. Estamos generando protocolos y articulando con otros ministerios en relación a los controles. Hace tiempo un grupo de personas trabaja en ese tema”, dijo.



Por otro lado, Vizzotti confía en que la organización sea más sencilla de manejar, que por ejemplo el torneo local argentino. Una buena noticia en medio de tanta incertidumbre.



“Cumpliendo los protocolos se puede implementar, también teniendo en cuenta, que es importante aclarar, que no es lo mismo una selección que va a estar concentrada y no va a salir del hotel que lo que pasa en los torneos locales, donde los jugadores vuelven a sus casas y van a entrenarse”. expresó.



Vale la pena recordar que la Copa América iniciará el próximo domingo 13 de junio con el duelo entre Argentina y Chile.