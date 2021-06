Messi y un sueño por cumplir con Argentina: ¿se le dará en la Copa?

Lionel Messi está listo para brillar con Argentina en la Copa América, y este lunes, a las 4 de la tarde hora colombiana, tendrá su primer partido con la albiceleste cuando en el Estadio Olímpico Nilton Santos, de Rio de Janeiro, se enfrente con la Selección de Chile.

El astro argentino, de 33 años, espera alcanzar uno de sus grandes sueños en este 2021: un título con la selección nacional.



Previo al partido contra la selección austral, 'la pulga' habló con los medios y aseguró que su gran anhelo es conseguir un título con Argentina, sabe que no será fácil, pero desde que esté en condiciones lo intentará como en ocasiones pasadas.



"Siempre estoy disponible para estar con la Selección y dar el máximo. Mi mayor sueño es poder conseguir un título con la Selección. Estuve muy cerquita muchas veces y lamentablemente no se me dio. Intentaré seguir buscándolo hasta que pueda, hasta que se dé, hasta que el entrenador que esté diga que yo puedo estar y aportar cosas al grupo y al equipo, siempre voy a estar y pelear con ese sueño. Tuve la suerte de ganar todo a nivel de clubes y a nivel individual, pero sería muy lindo poder conseguir algo con la Selección también", dijo.



Asimismo, Messi palpitó el duelo contra Chile, en el que espera conseguir los primeros tres puntos que le permitan soñar con la Copa.



"Necesitamos una victoria importante. Venimos haciendo las cosas bien, venimos en crecimiento pero necesitamos ganar. Más en el comienzo de la Copa América, donde es importante empezar con los tres puntos porque te da tranquilidad para lo que viene. Sabemos que va a ser muy difícil, que volvemos a jugar contra Chile, que nos conocemos muchísimo. Sabemos el rival duro que nos vamos a encontrar, pero ojalá lo podamos lograr porque va a ser importante para todo el grupo y va a dar la tranquilidad de arrancar con los tres puntos para después seguir", finalizó.