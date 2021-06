Muslera arremete contra Conmebol tras la polémica con la Copa América

Fernando Muslera, arquero de la Selección de Uruguay, se refirió a la polémica Copa América del 2021, la cual ha cambiado de sede en las últimas semanas y que, finalmente, se jugará en Brasil.



El guardameta del Galatasaray arremetió contra la Conmebol y aseguró que los futbolistas son tratados como 'peones' y que primero se debe priorizar la salud de los mismos.



"Los jugadores somos los peones, vamos a donde nos dicen, pero respecto al cambio de fixture, las Eliminatorias siempre se jugaron con un único calendario, se decide hacerlo a sorteo y luego se vuelve a cambiar... creo que no hay mucho para decir", dijo el charrúa en diálogo con Punto Penal, de Canal 10.



"Nosotros los jugadores queremos jugar todo el tiempo al fútbol y estar presentes siempre, pero primero que nada priorizamos nuestra salud, la de los nuestros y la de los uruguayos. Es difícil dar opiniones. Si me lo preguntas a Fernando Muslera, como persona te diría que no, que no estoy de acuerdo en jugarla", precisó.



Muslera finalizó el diálogo asegurando que está concentrado en el partido de Eliminatorias contra Paraguay y que es una opinión personal que no compromete a ninguna persona de la selección.