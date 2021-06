¡Se desinfla el boicot! Brasil jugaría Copa América pero con protesta

Un hecho por fuera de todas las discusiones haría que la Copa América finalmente se dispute en Brasil, desde este domingo, con el partido entre el local y la selección de Ecuador.

La denuncia por acoso que presentó una subalterna y que acabó en la destitución de Rogerio Cabolclo, hasta hace unas horas presidente de la Confederación Brasileña (CBF), despejaría el camino para el torneo, que hasta estas horas todavía parecía incierto.



Curiosamente, la radical decisión del comité de ética de la CBF no tuvo que ver con el anuncio de los jugadores de la selección de un comunicado que, según se presumía, iba a anunciar la decisión de no jugar el torneo. En realidad, como explican varios medios locales, fueron los patrocinados del equipo los que presionaron más fuerte para la salida de tan discutido Cabolclo.



Lo que pasa es que era justamente él un escollo clave y ahora que no está, el tan temido boicot ha ido perdiendo fuerza: "el principal problema de la selección brasileña siempre ha sido Caboclo, y la forma en que dirigió la Copa América en Brasil. Con su excedencia por 30 días, determinada por el Comité de Ética de la CBF, la idea de no jugar en el torneo perdió fuerza", dijo ESPN Brasil.



De esta manera, Tite no perderá su cargo, al menos por ahora, aunque se decía que el presidente Bolsonaro lo que quería fuera por simpatizar con la causa de los opositores a la Copa.



"Aunque no deben anunciar ningún boicot, respetando la “jerarquía”, como subrayó Casemiro en su entrevista, los jugadores siguen buscando una comunicación firme. Aún están estudiando el mejor camino", añadió la fuente.



Una de las opciones que planteó GloboEsporte fue emitir un comunicado subrayando que jugarán por compromiso con su país pero bajo protesta, lo que dejaría claro que no están de acuerdo en la manera como se decidieron los cambios sorpresivos de sede y se llevó al país más afectado por la pandemia una competencia de tal envergadura.



Al final, un alivio para Conmebol, que vio en el sacrificio de uno de sus aliados (Cabolclo) la solución de todos sus problemas.