Debate FUTBOLRED: ¿Es prudente realizar la Copa América en Colombia?

Colombia pasa por un momento delicado en el orden sanitario y social. El covid-19 ya cobró la vida de más de 75 mil contagiados, y pasa por el segundo pico de la pandemia. De otra parte, las principales ciudades sufren una revolución como muestra del inconformismo hacia el gobierno, y los violentos enfrentamientos entre fuerzas armadas y población civil han desatado una crisis.



Todo esto pasa justo a 40 días para que ruede el balón en la Copa América 2021, que por ahora cuenta con el respaldo de la Conmebol y el gobierno colombiano para que se lleve a cabo en el país cafetero y en Argentina.



FUTBOLRED consultó con expertos periodistas sobre la conveniencia de realizar la Copa en estos momentos; sus ventajas y desventajas; su relevancia y su aparición en medio de una situación límite en Colombia.



Estas son sus opiniones y conceptos.



César Polanía - Editor de Deportes del Diario El País, de Cali

En vísperas de una Copa América, un torneo prestigioso en Suramérica, no tenemos las condiciones, ni las garantías, ni los ánimos, ni todo lo que necesita la organización de un evento de esta magnitud. Estamos en una crisis social, económica, sanitaria y hasta deportiva, porque en materia de dirigentes las cosas tampoco son buenas.



Un torneo, por importante e histórico que sea, puede esperar, pues está encima la salud de todos. Yo sé que el fútbol es alegría, pero si se mira más en aras de cumplir un compromiso comercial, se puede posponer. Además, los eventos deportivos se deben a las aficiones, y esta Copa no tendría público. Como decimos popularmente, el palo no está para cucharas.



Jenny Gámez – Editora de FUTBOLRED

Vamos a suponer que es verdad y que “se juega como se vive”. ¿Y cómo es eso? En medio de un nuevo pico del coronavirus covid-19 que se cobra más de 500 vidas en un día y que, lejos de superarse, amenaza con disparar las cifras en unas dos tres o cuatro semanas (ad portas de la inauguración de la tal Copa América) producto de los últimos días de marchas y violentas protestas. Porque también hay justo ahora, una creciente inconformidad social que ni es nueva ni es marginal: acaba de cobrarse una reforma tributaria, nada menos.



Si, dirán que Colombia no es el único que sufre estas crisis, que mire a los brasileños cómo se mueren por miles todos los días o a los que van a hacer la Euro 2021 contra viento y marea. Y sí, tienen razón, solo que los primeros no están planeando fiestas sobre sus cadáveres y los segundos ni cuentan víctimas como nosotros ni les falta plata ni disciplina para garantizar que no haya aglomeraciones ni riesgos innecesarios.



Acá, en cambio, a nadie se le ocurre que en vez de gastar millones en luces o gramillas se podía masificar la vacunación, que en vez de discursos de inauguración al lado de James y Falcao se podía pensar en las necesidades de los más pobres, en esos que prefieren comida en la mesa que fútbol en la TV. Aquí la solución de las crisis es la anestesia.



No estamos en contra del país, los que no creemos que sea el momento de hacer una Copa América en medio de una de las peores crisis que hayamos enfrentado en décadas. De hecho, estamos de su lado. Si nos garantizan que nos dan circo pero también pan, vamos. Pero si es solo para idiotizarnos, gracias. De esos ya tenemos suficientes dosis.



Rafael Castillo Vizcaíno – Editor de Deportes del Diario El Heraldo, de Barranquilla

Con la foto de hoy, 4 de mayo, creo que no es prudente realizar la Copa América en nuestro país. No sabemos cómo va a estar la situación cuando llegue el momento y estemos a pocas semanas del evento. En Argentina están pensando en ceder la localía a Colombia, y creo que no sería bueno ser única sede, pues la situación del país no da para organizarla por completo.



Si Argentina renuncia es porque tiene en cuenta los riesgos de la pandemia y la incidencia en su población; así que nosotros no sé si estemos preparados para acogerla en su totalidad. Es cierto que la vida sigue, y hay torneos que han continuado, pero la Copa es un torneo prescindible, por la pandemia, el momento del país, y además porque los equipos de Europa no ceden a sus jugadores con facilidad.



Lo prudente sería aplazar, y no me parece conveniente hacer semejante fiesta sin público, es como organizar una fiesta sin música.



Gabriel Meluk – Editor de Deportes del Diario El Tiempo

Mucho se puede hablar de si es conveniente o no es conveniente organizar cualquier tipo de certamen, en medio de la pandemia y de la crispación social que vive el país. Hay que esperar unos días para saber cómo va la pandemia. Recuerdo que las escalofriantes cifras del año pasado, no hicieron que se detuviera la industria del fútbol en Europa, con excepción de Francia; de resto, con medidas de seguridad, burbujas sanitarias, se adelantaron las competiciones.



Yo siento que hay que esperar el pico de la pandemia, que debe ser en un par de semanas, ahí se debería determinar si sí o no conviene celebrar la Copa América. Aunque todos sabemos que hay intereses comerciales de la Conmebol y presiones para jugar. Hay 50 mil vacunas disponibles para las delegaciones.



Lo otro es ver si en un país con carencias sociales y en estado de crispación, vale la pena hacer la Copa. Yo puedo decir que eso es pan y circo, pero en todas partes, y a través de la historia, lo ha habido, sea el gobierno que sea; y el deporte, por su condición masiva, especialmente el fútbol, es una herramienta de utilización política, no solo como distractor sino como propaganda.



También existe la neurosis social de impedir el gozo. Evidentemente, la sociedad tiene derecho del entretenimiento, que hace parte de la naturaleza humana. Más allá de eso, hoy no parece prudente hacer la Copa América, por el tema de la pandemia. Sin embargo, el fútbol se está desarrollando en todo el mundo; y si se hace o no se hace, no significa que vaya a detener o a aumentar el número de contagios, o pueda detener o impulsar la crispación social en el país.



John Eric García – Redactor de Deportes del Diario El Colombiano, de Medellín

Yo creería que la Copa América se debe realizar, porque acá se está jugando la Liga, la Copa Libertadores y la Sudamericana. Este certamen puede ser un desahogo para el momento complicado que vive el país. El deporte siempre une a la gente, como pasó en 2001, en el que se realizó la Copa con éxito.



Lógicamente, hay que cumplir con todas las medidas de bioseguridad. Pero no tener la Copa América también sería un golpe para el país. Por eso debemos tener la Copa, porque hay infraestructura y voluntad.



Nicolás Samper – Periodista de RCN Radio y ESPN

Yo no haría la Copa América y esto me invita a hacer un deja vú del 2001, porque parece un extraño sino el de nuestro país cuando ha tenido que organizarla. Basta recordar el 2001 -un tiempo de extrema complejidad- y por esos años yo era un renuente a llevarla a cabo. Hoy la imagen se repite en mi caso: no es viable una copa hoy por hoy, porque estamos atravesando el peor momento en cuanto a número de víctimas por la pandemia y con la certeza de que la cifra podría aumentar, mezclado con la crisis social que se vive por estos días. Las prioridades tendrían que ser otras y las garantías son escasas.

Diego Rueda – Director del Vbar, de Caracol Radio

Sin duda que el mundo vive un momento muy difícil, y Colombia igual, por la pandemia y los problemas sociales que tenemos. Pero una Copa América ayuda en la parte económica del país, ayuda a distraerse, es un evento que puede motivar a un pueblo que tiene tantos inconvenientes, cumpliendo eso sí todos los protocolos.



Hemos tenido grandes inconvenientes en el mundo en el último año, pero los deportes han sacado adelante a los pueblos. Por eso estoy de acuerdo que, teniendo organización, protocolos, un buen control y seguridad, la Copa América se debe realizar en nuestro país.



No hace la Copa, sería un golpe para el aficionado común. Eso sí, debemos ser disciplinados para evitar cifras trágicas de covid.