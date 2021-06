Conmebol reveló horarios para Copa América 2021: así jugará Colombia

Conmebol entregó la programación oficial para los partidos de Copa América que se jugarán en Brasil, luego que se descartaran Colombia y Argentina como organizadores del evento a nivel de selecciones en Sudamérica.



El seleccionado de Reinaldo Rueda que integra el Grupo B junto a Brasil, Venezuela, Ecuador y Perú, debutará el domingo 13 de junio en Cuiabá, frente a los ecuatorianos. El partido será a las 7:00 pm, hora colombiana.

Así será la programación para Colombia en la Copa



Colombia vs Ecuador

Día: Domingo, 13 de junio

Estadio: Arena Pantanal, de Cuiabá

Hora: 7:00 pm (hora colombiana) | 20:00 hora local



Colombia vs Venezuela

Día: Jueves, 17 de junio

Estadio: Olímpico de Goiania

Hora: 4:00 pm (hora colombiana) | 18:00 hora local



Colombia vs Perú

Día: Domingo, 20 de junio

Estadio: Olímpico de Goiania

Hora: 7:00 pm (hora colombiana | 21:00 hora local



Brasil vs Colombia

Día: Miércoles, 23 de junio

Estadio: Olímpico Nilton Santos, Rio de Janeiro

Hora: 7:00 pm (hora colombiana | 21:00 hora local



Cuartos de final: 2 y 3 de julio

Estadios: Nilton Santos de Rio, Olímpico de Goiania y Mané Garrincha de Brasilia.



Semifinales: 5 y 6 de julio

Estadios: Nilton Santos de Rio y Mané Garrincha de Brasilia



Tercer puesto: 9 de julio

Estadio: Mané Garrincha, Brasilia



Final: 10 de julio

Estadio Maracaná, Rio de Janeiro