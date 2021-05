Conmebol se preocupa por Copa América en Colombia: estudian decisión

Cada vez falta menos para el inicio de la Copa América 2021, que sigue siendo en Argentina y Colombia. Sin embargo, la crisis social en el país cafetero se mantiene, y ya empieza a despertar dudas en la Conmebol. Es por eso, que este viernes habrá consejo extraordinario para definir las sedes, ratificar a los dos organizadores o hacer un cambio de última hora.



La prensa chilena parece ser la más interesada en esa reunión, pues está impulsando al país trasandino para acoger el certamen de selecciones, en caso de que se decida que Colombia no está apta para ser sede.



Según el medio chileno T13, la Confederación ve con buenos ojos a Chile para albergar el torneo debido a los protocolos sanitarios que se han ejecutado en el país al momento de jugarse torneos como la Copa Libertadores y la Sudamericana.



“De concretarse el traslado, el Grupo A que se jugaría inicialmente en Argentina, donde está La Roja (Argentina, Bolivia, Uruguay, Chile y Paraguay), se disputaría en nuestro país, idealmente en sedes cercanas al Aeropuerto de Pudahuel; como Santiago, Viña del Mar y Rancagua.



El Grupo B, en tanto, (Colombia, Brasil, Venezuela, Ecuador y Perú), se trasladaría a Paraguay”, indica el medio chileno.



Argentina, que en principio tenía dudas sobre si organizaba o no la Copa, pues tiene cifras altas de covid-19, ahora ya estudia tener público en los partidos de su grupo.



El ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, puso este martes en duda la presencia de público en la Copa América, que se celebrará entre el 13 de junio y el 10 de julio en Argentina y Colombia, debido a la segunda ola de la pandemia de coronavirus “La ciudad y buena parte del país con conglomerados urbanos no está en condiciones de organizar espectáculos con público masivo”, afirmó Quirós en rueda de prensa, en la que agregó que “a día de hoy en cuanto al público al menos no se avizora con claridad”.