‘¿Qué puedes esperar de un país que no tiene buen fútbol?’: Vélez

La Selección Colombia luchó hasta donde pudo, pero terminó cayendo en la tanda de los penaltis frente a la Argentina. Con ello, el sueño de disputar una final internacional quedó nuevamente en un mero sueño.



A pesar de jugar un buen partido, a lo largo de los 90 minutos se presentaron acciones que generaron cierto inconformismo por la actuación del árbitro central Jesús Valenzuela.

Sobre esto último, Carlos Antonio Vélez lanzó duras críticas en contra del referí venezolano y adjudicó su floja presentación al bajo nivel futbolístico que se da en su país.



“¿Qué puedes esperar de un país que no tiene buen fútbol? Venezuela no tiene buen fútbol, a duras penas tiene algunos buenos futbolistas y un país que no tiene buen fútbol, no puede tener buenos árbitros”, dijo el periodista en el programa ‘Planeta Fútbol’ de Win Sports.



Ahora bien, elevó su llamado de atención al nivel general del arbitraje sudamericano: “También es cierto que hay unos que tienen buen fútbol y tienen personajes iguales o peores que este, como el caso de Pitana, el caso de Tobar o el caso de Ostojich... Estamos muy mal en este grupeto organizado por un brasileño, Seneme, que te hace sentir el poder de sus decisiones”.



Así pues, Vélez deja entrever que la situación está complicada y muchas veces los equipos “menores” se ven afectados ante las potencias del continente.