Le bajan el dedo: ‘La Copa América 2021 no va a ser con público’

La Copa América 2021 es uno de los tantos certámenes deportivos del mundo que están en vilo por la pandemia que azota al planeta. De hecho, el certamen que reúne a las diez selecciones suramericanas y a dos invitadas, estaba programado para 2020 y tuvo que aplazarse por un año. La idea este año es que se realice el torneo en Colombia y Argentina, del 11 de junio al 10 de julio.



Sin embargo, uno de los grandes interrogantes es si la Conmebol se atreva a organizar la Copa América con el riesgo de que los estadios no tengan público. Sería un riesgo económico, pero un actuar sensato ante la crisis de salud que hay en gran parte del continente, siendo Colombia uno de los países más afectados de la zona.



Pues este miércoles, 3 de febrero, Bogotá le bajó el dedo a la posibilidad de tener público en los juegos de la Copa. La capital, acogerá cinco partidos del certamen, incluyendo el primer duelo de Colombia, contra Ecuador, y la definición del tercer puesto.



“Nada me gustaría más que poder volver al estadio, pero debemos ser realistas: eso no va a pasar en un futuro cercano. Bogotá, al igual que Colombia, no va a tener inmunidad de rebaño en este 2021. Incluso cumpliéndose el plan de vacunación en el país, tendríamos inmunidad. Tenemos que prepararnos para que los partidos, incluso los de la Copa América, sean sin público”, manifestó Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá, en entrevista con ‘Primer Toque’ de Win Sports.