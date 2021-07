'Será difícil': Washington Tábarez destacó a Colombia y Reinaldo Rueda

El entrenador de Uruguay, Óscar Washington Tabárez, dijo este viernes, en rueda de prensa, que desconoce "lo que es la zona Suárez" y opinó que todos sus jugadores "tienen responsabilidades" para el partido de cuartos de final de la Copa América contra Colombia, el cual se disputará este sábado 3 de julio.

"No sé lo que es la zona Suárez", dijo el 'Maestro' durante una rueda de prensa virtual ofrecida por la Conmebol, acerca del término acuñado por el técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, para hablar del protagonismo del delantero en su equipo al final de la Liga española.



Tabárez resaltó que "todos los jugadores tienen responsabilidades" y que "hay algunos que tienen mucho más nivel de experiencia y demostrada en sitios donde las ligas son exigentes", como el propio Suárez o sus compañeros Diego Godín o Edinson Cavani.



"No pensamos que en un futbolista recaigan todas las esperanzas nuestras, sino en el equipo", argumentó el técnico uruguayo.



Sobre el partido que este sábado disputarán Uruguay y Colombia apuntó "que será difícil", pero que la celeste intentará "seguir el camino" de la mejoría en la primera fase, tras empezar con derrota ante Argentina y empate con Chile para después ganar a Bolivia y Paraguay.



"El rival también juega, pero no creo que un equipo un día pueda presentar una cara y otro día otro. No es tan sencillo el fútbol, es de los futbolistas. Hemos ganado en confianza, pero no al punto de pretender que ya somos un equipo invencible ni nada por el estilo. Va a ser un partido duro", apuntó.



Tabárez resaltó "cosas buenas" de su oponente, Reinaldo Rueda, del que indicó que "es un muy buen estratega" y al que alabó por "el sistema defensivo que tuvo contra Brasil", un partido que dominó Colombia hasta los minutos finales, en que los locales dieron la vuelta al marcador (2-1).



Sobre la baja de Matheus Uribe en la selección cafetera, el 'Maestro' comentó que es un "jugador de mucho oficio", pero consideró que Colombia "tiene muchísimos futbolistas de nivel", por lo que no sabe "cuánto va a influir esto en el juego" de su rival.



Uruguay y Colombia se enfrentan este sábado, a las 19.00 horas (22.00 GMT), en el estadio Mané Garrincha, de Brasilia, por un lugar en las semifinales de la Copa América contra el vencedor del duelo entre Argentina y Ecuador.