Paraguay pide justicia: polémico penalti y expulsión contra Perú

Paraguay y Perú se enfrentan este viernes por un cupo a las semifinales de la Copa América. Como era de esperarse, las emociones no tardaron en llegar y en el primer tiempo hubo espacio para goles, polémicas y expulsiones.

Gianluca Lapadula fue el protagonista de la primera mitad al anotar los dos tantos de Perú (3-3). Sin embargo, Esteban Ostojich, árbitro de la contienda, es el centro de la noticia tras no pitar un penalti contra Paraguay y después expulsar a Gustavo Gómez, capitán guaraní, en una jugada que deja bastantes dudas.



En el minuto 23 ocurrió la acción que la albirroja reclama como infracción en el área, Anderson Santamaría, defensor de Perú, derribó imprudentemente al jugador guaraní, Santiago Arzamendia, pero el juez no lo consideró así y le dio continuidad al juego. Los árbitros del VAR tampoco vieron la falta y no intervinieron en el partido.

Dirán que el jugador de Perú 🇵🇪 tocó primero el balón y luego al jugador de Paraguay🇵🇾, pero para mi que es penal.

Y como siempre, a escuchar esta noche la conversación que tuvieron los árbitros. pic.twitter.com/cpujNPZ01A — ℙÁ𝕁𝔸ℝ𝕆 ℙ𝕁 🇵🇾🎤📰 ⚽🎸🐦 (@PajaroPJ) July 2, 2021

Minutos más tarde, en el 45+3, Gustavo Gómez vio la segunda amarilla que lo obligó a abandonar en el encuentro. El capitán paraguayo extendió sus brazos e impactó en el pecho a Lapadula, quien lo venía agarrando cuando transportaba el balón. Para muchos críticos y aficionados, fue una decisión exagerada la del árbitro al mostrarle la amarilla al central guaraní. Gómez, caliente por la decisión, encaró al colegiado y se fue del terreno de juego manifestando su desacuerdo con la expulsión. En el entretiempo, el defensor retó al juez y le dijo "vení si sos hombre".