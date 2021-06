'Una vergüenza': Zamorano critica a Pitana tras el Brasil-Colombia

Néstor Pitana fue el centro de la polémica en el duelo Brasil vs Colombia tras dar como válido un gol de Roberto Firmino, el cual significó el empate de la Verdeamarela, pero que debió anular y señalar como pelota a tierra, luego de que el balón rebotara en su humanidad en la jugada previa.

Tras la acción en el Olímpico Nilton Santos, en redes sociales estallaron los comentarios en contra del colegiado argentino, y no de ellos fue el ex futbolista chileno Iván Zamorano, quien en su cuenta de Twitter reprochó la decisión del juez y calificó como 'una vergüenza' el actuar de Pitana.



"¡Lo de Pitana es una vergüenza, que pena por Colombia!", escribió el ex jugador de la Selección de Chile, Inter de Milán, entre otros.