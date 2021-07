Gareca lamenta la derrota en Copa, pero sueña con el Mundial de Catar

El técnico de la selección peruana de fútbol, el argentino Ricardo Gareca, afirmó que a pesar de la derrota de este lunes por 1-0 ante Brasil, en semifinal de la Copa América, el objetivo de su equipo sigue siendo la clasificación al Mundial de Catar 2022.

"El gran objetivo nuestro es volver a estar en un Mundial", señaló Gareca en rueda de prensa al final del partido disputado en el estadio Olímpico 'Nilton Santos' de Río de Janeiro, en el que Brasil ganó con un tanto de Lucas Paquetá a los 34 minutos.



Perú, que cumple una discreta campaña en las eliminatorias mundialistas suramericanas ocupando las últimas posiciones, disputa la Copa América para darle minutos a varios de sus nuevos jugadores en un momento en el que figuras, como el artillero Paolo Guerrero, no están por lesión.



"La Copa América sirve para que la gente joven tenga este roce internacional con jugadores de altísimo nivel. Es un crecimiento. Por eso es rescatable esta participación en la Copa América y llegamos a semifinales", subrayó.



Así, para el entrenador, "el funcionamiento no se resiente independiente de algunas ausencias importantes y eso es rescatable. Aunque sabemos que hay muchas cosas para mejorar en un futuro, pero estamos con optimismo".



Sobre el partido ante los brasileños, Gareca resaltó el repunte que su equipo tuvo en el segundo tiempo, después de un primero con dominio absoluto de los anfitriones.



"Nos costó acomodarnos e intentamos hacer algo nuevo. Nos costó hilvanar jugadas, pero los muchachos hicieron un gran esfuerzo. En el segundo tiempo el equipo reaccionó bien y lo vi más parejo, pero en el primer tiempo nos costó más acomodarnos", resaltó.



El seleccionador se sumó a los reclamos de jugadores brasileños, encabezados por Neymar, y peruanos, liderados por Christian Cueva, sobre la actuación del árbitro chileno Roberto Tobar, a quien el atacante del París Saint Germain tildó de "arrogante".



Sin comentar sobre una dudosa jugada de penalti que Tobar dejó de sancionar, Gareca consideró que el torneo debe dar "una mejora en el trato a los jugadores por parte de los árbitros, porque eso fue lo que me informaron desde la cancha. Eso hay que revisarlo y prestarle atención".



En la final del próximo sábado en el Maracaná de Río de Janeiro, Brasil esperará al vencedor de la otra semifinal, que la disputarán este martes Argentina y Colombia en el estadio Mané Garrincha, de Brasilia. El perdedor jugará el viernes, también en Brasilia, ante Perú por el tercer lugar del torneo.