Conmebol respalda a Pitana tras Brasil-Colombia: así explicó la jugada

Néstor Pitana es el centro de la polémica en la Copa América, luego de convalidar el gol que significó el empate de Brasil frente a Colombia tras haberle rebotado el balón en su cuerpo en la acción previa y no detener el juego.



El árbitro argentino fue criticado por los jugadores colombianos, por la prensa local e internacional y por los miles de aficionados que, al igual que muchos expertos y críticos del deporte, consideraron que la jugada debió ser detenida y a la vez señalada como balón a tierra.

Tras la controversia en el encuentro que terminó a favor de la Verdeamarela por 2-1, la Conmebol tomó cartas en el asunto y sacó un comunicado en el que, además de revelar los audios del VAR, explicó el reglamento en ese tipo de situaciones, respaldando así la decisión que tomo el juez de la contienda.



"A los 77 minutos se produce un ataque del equipo amarillo en donde el balón toca al árbitro volviendo hacia atrás a un compañero que juega lateralmente no constituyendo un ataque prometedor. El árbitro permite que el juego continúe tomando una decisión que se ajusta a las reglas de juego ya que el balón no entra directamente en portería, no cambia de posesión, y no inicia un ataque prometedor, que son las tres acciones por las cuales se debería detener el juego y reanudar con un balón a tierra"., informó la entidad a través de un video interactivo.



A pesar de la explicación de la entidad que rige al fútbol sudamericano, el actuar de Néstor Pitana sigue siendo tema de debate ya que su gestos indicaron la detención del juego, pero finalmente no fue así, y terminó desconcentrando los jugadores de la Selección Colombia. Juzgue usted.