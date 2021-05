Copa Libertadores: la vitrina que dejaría a Colombia sin Copa América

“Se juegan los partidos”. “Se hace la Copa América”. Con esas determinaciones, la Confederación Suramericana de Fútbol, Conmebol, trata de hacer campaña para que Colombia sea una de las sedes -junto a Argentina- del máximo certamen de selecciones en el continente suramericano.



Este miércoles, obligó a que se desarrollaran los partidos Junior vs. River Plate y Atlético Nacional vs. Nacional de Montevideo, con el fin de dar un parte de tranquilidad sobre que el país cafetero puede acoger partidos de fútbol, a la par de que vive una de los peores momentos sociales, con miles de manifestantes en las calles y abuso de la fuerza pública, con enfrentamientos, bloqueos, desabastecimiento y crisis económica. Todo para darle el respaldo para que acoja uno de los grupos de la Copa América 2021.



La Copa Libertadores siempre ha sido una vitrina ante el mundo. Del máximo certamen de clubes se dieron a conocer equipos de leyenda, como el Santos de Pelé, Independiente Rey de Copas, el Atlético Nacional de René Higuita, el Vélez Sarsfield de Chilavert, el Boca Juniors de Riquelme y Palermo, o el River Plate de Marcelo Gallardo.



Sin embargo, esta vez la Conmebol falló. La vitrina del fútbol suramericano, lejos de exponer buen fútbol, goles, figuras y espectáculo, mostró una terrible imagen de Colombia y su situación de orden público.



River Plate, tal vez el equipo más mediático de los últimos años en el mundo, sufrió por los enfrentamientos en Barranquilla, a las afueras del estadio Romelio Martínez. Gases lacrimógenos, explosiones, tiros de armas de fuego, barbarie e indolencia, fue la imagen que quedó de una de las sedes de la próxima Copa América.



Y claro, la prensa argentina así lo hizo sentir. Desde Diego La Torre, comentarista del partido en ESPN, hasta reconocidos periodistas como Daniel Arcucci, o el polémico Pablo Carrozza, lamentaron que se haya obligado a jugar el partido entre Junior y River, mientras que la población civil reclama y se enfrenta a la policía del país.



“Parece un acto de irrespetuosidad hablar de fútbol, cuando están pasando cosas graves…” @dflatorre … pic.twitter.com/0sIHOeBNZN — Cesar Moreno (@CesarMorenoH) May 13, 2021 “Habría que preguntarse por qué el fútbol no tiene la sensibilidad de identificarse con las necesidades del pueblo colombiano”. ¡Gracias por decirlo, @dflatorre!

Perdón, me pongo de pie para aplaudir. 👏🏼👏🏼👏🏼 — Ma. Fernanda Millán (@mariafermillan) May 13, 2021 Francamente difícil meterse en el análisis de un partido que no debió jugarse en las condiciones que sufre Colombia hoy.

Sólo decir que River sacó un 1-1 tras jugar muy mal el PT y equilibrarlo después, hasta superar a Junior cuando Gallardo mandó a la cancha a varios titulares. — Daniel Arcucci (@daniarcucci) May 13, 2021 El alcalde de Barranquilla confirma que le pusieron reggaeton en el vestuario al plantel de River para que no escuchara los tiros en las cercanías al estadio. Cada vez más parecido a lo que sufrió el pueblo argentino en el 78. Fútbol y circo, para tapar la realidad. — Pablo Carrozza (@pablocarrozza) May 12, 2021 Si querían transmitir una sensación de normalidad forzando que se jugara el partido, lograron todo lo contrario; Mariano Closs y @dflatorre con gran profesionalismo han recordando en tv internacional en que ambiente se está jugando fútbol. — Félix de Bedout (@fdbedout) May 13, 2021

En Pereira, Nacional de Montevideo también jugó por imposición de Conmebol. Por eso el partido contra Atlético Nacional empezó una hora más tarde (10:00 p.m. de Colombia), pues las manifestaciones pedían porque no se jugara en una ciudad que se estaba en medio del luto por la muerte de Lucas Villa, un manifestante pacífico que fue víctima de ocho disparos que le provocaron muerte cerebral.



Así, la sede de Copa América para Colombia pudo sufrir un tiro de gracia, como los que han sonado en el país. Según informó el diario EL TIEMPO, varios patrocinados del certamen ya presionan a la Conmebol para que le quite la organización a los cafeteros, pues hay acusaciones muy graves de que no se están respetando los derechos humanos.



¿Seguirá insistiendo Conmebol con que Colombia es el país indicado para la próxima Copa América?