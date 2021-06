Poca experiencia para un Colombia vs Venezuela candente: Eber Aquino

La Selección Colombia juega su segundo partido de la Copa América en el Estadio Olímpico de Goiania y el árbitro encargado de dirigir será Eber Aquino, el paraguayo es uno de los silbatos de menor experiencia y trayectoria de los 14 convocados al torneo.

Es la primera vez que asiste al torneo más importante de selecciones en Sudamérica, cuenta apenas con 38 partidos internacionales a pesar de haber adquirido su calidad de juez internacional hace 5 años, en 2016. Lo mueven muy poco en la Conmebol, no es de su entera confianza.



Su experiencia radica en 14 partidos de Copa Libertadores, 19 de Sudamericana y apenas tiene dos partidos por Eliminatorias (rumbo a Catar 2022), ambos dirigiendo a la Selección de Chile frente a Uruguay y Bolivia. De hecho, aunque la Conmebol respaldó la decisión de no cobrar un penal en Montevideo, lo que le genero infinidad de críticas, fue "parado" hasta el juego con el equipo del altiplano.



Eso sí. tiene una dilatada trayectoria como juez en su país, dirigiendo clásicos entre Olimpia y Cerro Porteño en instancias finales. En Primera División ha pitado 163 partidos, ha sacado 950 amarillas y 68 rojas, es de línea dura a la hora de dirigir y no le tiembla la mano para sacar tarjetas.



A la Selección Colombia de mayores nunca le ha pitado, ahora bien, sí lo ha hecho con seis equipos colombianos (todos en Copa Sudamericana): Junior, Santa Fe, Atlético Nacional, La Equidad, Deportivo Cali y Águilas Doradas. El año pasado estuvo en Armenia y Pereira participando del Preolímpico y allí a la Selección Nacional Sub- 23 le pitó dos partidos: contra Ecuador, a la que se le ganó 4-0, y contra Chile, con la que se empató 0-0.



El partido de estas dos selecciones no es fácil para Aquino, pues se sabe que los venezolanos siempre juegan un partido aparte con la selección nacional y es allí en donde el paraguayo deberá mantener el control del juego desde lo diciplinarío. En caso contrario, se le puede ir de las manos fácilmente.



En cuanto a la parte técnica, alguna jugada en las áreas puede definir el marcador y para eso debe estar atento y concentrado. De no ser así, el juego se le complicará y de paso podría terminar de enterrar su carrera arbitral en Sudamérica, la cual irónicamente no ha despegado.



Eduardo Cardozo y Milcíades Saldívar serán los asistentes. El cuarto árbitro será Daniel Fedorzuck, único uruguayo del grupo y quien volvió al panel después de superar el covid-19. El VAR estará manejado por Derlis López, mientras que el AVAR (asistente) será Juan Benítez, encargados de ayudarle al primero en caso de necesitarlo.





Jose Borda

Analista arbitral

Especial FUTBOLRED