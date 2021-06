Colombia, por la segunda victoria en Copa: se enfrenta a Venezuela

Luego de derrotar a Ecuador en el debut en la Copa América, la Selección Colombia se prepara para su segunda salida por el grupo A, en la que se enfrentará a la siempre difícil Venezuela que, en esta ocasión, tendrá numerosas bajas debido a un contagio masivo de covid-19 en el plantel.

La Tricolor, con la novedad de la incorporación de Frank Fabra, quien es el nuevo convocado y reemplazará a Yairo Moreno (lesionado) en la posición de lateral izquierdo, se entrenó por primera vez en Goiania el pasado martes, pensando en el duelo contra la Vinotinto, el cual se disputará en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira.



Reinaldo Rueda, DT del combinado nacional, aseguró en la conferencia de prensa que espera que todos los convocados puedan jugar en la Copa América, lo que hace pensar que, contra el equipo venezolano, existan algunas novedades en la formación inicial.



"Este torneo tiene muchos factores para analizar, la idea es ir cuidando todo el grupo, tanto en la parte futbolística como biomédica... alinearé el equipo producto de los entrenamientos y las evaluaciones de la parte medica. Mañana se van a dar cuenta, siempre queremos poner lo mejor en la cancha, por las características del rival, todo pasa porque podamos hacer un buen juego. Que todos los jugadores que llegaron tengan la oportunidad de jugar", dijo.



Asimismo, el estratega vallecaucano manifestó que no es una ventaja a favor de Colombia que Venezuela tenga tantas bajas por contagio, pues sabe que la nómina de la Vinotinto es amplia y los jugadores que reemplazarán a los afectados saldrán a darla toda por su país.



"Venezuela siempre será un rival muy competitivo, con un excelente trabajo, nómina amplia. Los jugadores que llegaron para reemplazar a los que salieron contagiados, vienen con una gran ilusión y compromiso, eso no se puede considerar desventaja, no nos podemos distraer. Es un rival muy competitivo".

Por otra parte, Venezuela saldrá al campo de juego en busca de su primera victoria en la competencia, luego de caer ante Brasil por 3-0. El portugués José Peseiro, DT del equipo, aseguró que 'no está en condiciones de salir a presionar a Colombia' por lo que planteará un partido inteligente para poder quedarse con los tres puntos.



"Como entrenador tengo las responsabilidades de escoger un sistema y la forma de jugar para dignificar a los jugadores y dignificar a Venezuela en la Copa América. Sabemos la fuerza que tiene Colombia, lo experimentamos cuando perdimos 3-0 en las Eliminatorias. Sé que ahora es un contexto diferente, pero ahora lo que debemos hacer es tener la inteligencia y la capacidad para poder jugar con los jugadores que tenemos. Tenemos que estar muy organizados y estar en la capacidad de hacer sacrificios. No estoy en condiciones para presionar a Colombia", precisó.

El último duelo por Copa América entre ambos países terminó a favor de la Vinotinto por la mínima diferencia, gracias la tanto de Salomón Rondón (2015). Sin embargo, la Tricolor lleva la ventaja en los duelos directos en Copa, al salir victorioso en cuatro de las seis veces que se han enfrentado en este certamen.

Alineaciones probables:



Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Óscar Murillo, William Tesillo; Wilmar Barrios, Matheus Uribe, Juan Guillermo Cuadrado, Edwin Cardona; Luis Fernando Muriel y Duván Zapata.



Venezuela: Joel Graterol; Francisco La Mantía, Luis Del Pino Mago, José Manuel Velásquez, Yohan Cumaná; Júnior Moreno, Bernaldo Manzano, Alexánder González, Cristian Cásseres, José Martínez, y Sergio Córdova

​

Colombia vs. Venezuela

​

Partido: 2ª fecha de fase de grupos de Copa América

Fecha: jueves 17 de junio

Hora: 4:00 p.m. (hora de Colombia, Ecuador, Perú y México)

- 5:00 p.m. (hora de Venezuela, Miami, New York -Estados Unidos-)

- 6:00 p.m. (hora de Brasil, Argentina)

TV en Colombia: Caracol, RCN, Win Sports + y Directv