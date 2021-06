¡Qué lío Venezuela! Colombia choca con Fariñez y firma empate en Copa

Colombia no lo dice en las ruedas de prensa pero lo sabe: uno de sus peores rivales en la región se llama Venezuela. Con y sin covid, con y sin puntos vitales en juego, con y sin el once de gala.





El compromiso de este jueves por Copa América no fue la excepción y el empate 0-0 no hace justicia con un equipo ampliamente dominador, que atacó 90 minutos, que puso el fútbol, las opciones y la ambición pero se cansó de estrellarse, una y otra vez, contra una Venezuela que perdió a una docena de jugadores por la covid 19 pero no la memoria a la hora de hacerle imposible la vida a Colombia.



El VAR no veía -o no quería ver- el evidente agarrón a Yerry Mina cuando, a los 3 minutos, quería ir al cabezazo en el área. Penalti para todos, menos para ellos (por menos sancionaron a Nicolás Gallo, habrá que ver qué pasa en este caso).



Pero no perdía tiempo Colombia en el reclamo y Zapata metía el primer remate al arco a los 4 minutos, sin mayores dificultades para Fariñez, mientras que a los 13 la sutileza de Cardona, abriendo un pase para Muñoz a la derecha, al que infortunadamente no llegó Mina cuando se barría, increíblemente no era el primer gol.



Oportuno fue el robo de Muriel para habilitar a Cardona, cuyo remate, a los 23, acabó en el rechazo de Fariñez y era el 10, en la primera media hora, el eje del ataque colombiano, el socio de todos, el que le daba a Rueda la certeza de tener



Se acercaba Venezuela por primera vez a los 28 minutos, sin claridad, más como desahogo que como intención.

Otra vez Cardona encontraba el pasillo hacia Zapata y de nuevo Fariñez salvaba el potente remate, mientras el rebote de Muriel se iba también por arriba. Y Fariñez de nuevo a los 34 le ponía el pecho al balazo de un Duván que parecía decidido a su celebración.



Aristeguieta amenazó a los 40 con algo más de seriedad pero la prioridad venezolana, claramente era mantener primero su arco en cero. Misión cumplida en el primer tiempo.



El inicio del segundo tiempo era calcado del primero: Colombia con la pelota la intención y la obligación y Venezuela al aguante, excepto por el luchador Aristeguieta.



El gol de la Copa lo sacó Fariñez a los 51, un gran servicio de Cuadrado para Matheus y de chilena lo intentaba el hombre del Porto pero el exarquero azul volaba para manotearla arriba.



A los 61 se les acabó el partido a Muriel y a Cardona por Díaz y Campaz. ¡Sí Campaz! Llegó de último y fue primer cambio.



A los 69 otra vez una mano en el área venezolana acabó siendo interpretada como no intencional y el VAR seguía jugando del lado vinotinto. Llegó el juego fuerte, los golpes, la provocación venezolana en la que cayeron redondos los colombianos y ya al final, con Borja en vez de Zapata, el ataque colombiano nadó como loco para ahogarse en la orilla. Un cabezazo de Uribe para el lucimiento de Fariñez y un fuera de lugar que arruinó la celebración de Borja fueron el punto final. Y se fue expulsado Díaz por una falta torpe, no mal intencionada, y dejó a Colombia con 10 a los 90+4. Para sumarle algo de dramatismo, claro.



Colombia sumó 4 puntos y está bien porque avanza y porque generó pero convirtió en figura al arquero Fariñez. Pero Venezuela supo hacerlo sufrir, enredarlo, hacerlo desesperar con todas sus limitaciones. No pudo esta vez el once de lujo. Ganan ellos a fuerza de ganas, pierde Colombia que dio todo lo que tenía y se quedó con sabor a poco.