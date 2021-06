¡Recuerdos con sorpresa! Cuando Venezuela se le cerró a Colombia

Colombia y Venezuela protagonizarán un nuevo duelo en la Copa América, en uno de los juegos, que para ambos, no se puede perder. Desde el mismo orgullo, la proximidad entre fronteras y lo extradeportivo, gira en torno al mismo partido. Pero en el 2015, fue el partido más reciente entre ambas escuadras en el ámbito de la Copa América. Para esa ocasión, Colombia era dirigida por Pékerman, llegando con rotulo de favorita para quedarse con el certamen.



Además, la obligación, por el hombre por hombre, era para la ‘tricolor’ que venía de estar en Brasil 2014 con una gran actuación. Sin embargo, aplicó, para esta ocasión, el hecho de que en la cancha son once contra once. Ante las desatenciones desde lo estratégico, Colombia tuvo una de sus peores presentaciones en los años recientes.



Un duelo marcado por la iniciativa de los ‘cafeteros’ pero sin mayor precisión ni peligro para el arco venezolano, teniendo en cancha a jugadores como James, Falcao y Bacca en referencia del ataque.



En una desatención de la zona defensiva conformada por Jeison Murillo y Cristian Zapata, Salomón Rondón marcó el único gol desde el juego aéreo. Además, la actuación de Baroja, portero venezolano salió figura por sus intervenciones.



El duelo de este jueves ya tendrá un condimento distinto, las ausencias de Venezuela marcan una ventaja para los colombianos, sin embargo, todo puede pasar y en el fútbol no hay equipo débil, menos en esta clase de torneos.