Colombia, con ‘artillería’ mojada: bajo aporte en ataque contra Perú

Colombia perdió el horizonte, en cuanto al frente de ataque se refiere. Pese a generar más opciones de cara al arco de Gallese, la efectividad sigue brillando por su ausencia en la zona de finalización del campo. Y es que las novedades arriba, en el caso de Borja, mostraron cosas interesantes, sin embargo, no encontró en Zapata y Cuadrado el socio ideal.



En total, fueron cuatro remates directos a la puerta de Perú, en contraste a las tres de los ‘incas’ que aprovecharon también el autogol de Yerry Mina. Además, de los 12 tiros desviados por parte de la 'tricolor'.



En el frente de ataque, Reinaldo Rueda mantuvo su tradicional doblete de delanteros, con las variantes respectivas durante el partido, buscando movilidad y dinámica en el frente de ataque, esa que ha hecho falta en los últimos encuentros, además de la definición. Sin embargo, la diferencia en ciertas fases del juego la alineación pasaba de un 4-4-2 a un 4-2-3-1 con Miguel Borja como único centro delantero de referencia en esa zona, esperando ser alimentado por Cuadrado y Zapata.



Y es que la labor del atacante del Atalanta fue la de un jugador de banda, con toques de extremo, pero, sin cortar hacia adentro ni marcar la diagonal, de hecho, durante el primer tiempo, tuvo en sus pies un remate claro, pero Gallese lo controló. De esta forma, el atacante del Junior fue el referente en punta, recibiendo el balón a espaldas e intentando conectarse con Cuadrado y Borja.



Sin embargo, fue poco el desarrollo de los de Rueda en el primer tiempo, teniendo en cuenta que, tras el gol de Perú, las acciones ofensivas de Colombia se limitaron a enviar la pelota al área para buscar ganar en los centros y las jugadas a balón parado.



Pese a que Cuadrado y Cardona tenían la labor de entrar por las bandas, ambos buscaron siempre ser el primer pase de los jugadores de la zona defensiva y del doble cinco Pérez-Barrios, lanzándose a la mitad de la cancha, ante la poca circulación del balón en dicha zona.



Para la segunda parte, la conexión de Cardona y el centro delantero de referencia surtió su efecto. Cardona puso una diagonal, que le marcó Borja para generar el penal que posteriormente marcaría para el empate de Colombia. De hecho, esa empezó a ser la fórmula de los de Rueda para empezar a romper la defensa de Perú, que mostró debilidad.



Incluso, Rueda le dio la confianza al autor del penal de continuar en la cancha, siendo Zapata el designado para salir, dándole paso a Muriel en la banda izquierda. En esa entrada, se evidenció el entendimiento del otro atacante del Atalanta con Borja, siendo este último pivot para que Muriel entrada al frente de ataque.



Tras el autogol de Mina, entró Cardona por Chará, buscando más velocidad por las bandas, con la característica de cortar por dentro. Sin embargo, el rol del jugador de la MLS no tuvo mayor influencia en el frente de ataque.



Sin soluciones en el frente de ataque, Colombia no encontró un jugador que tomara las riendas, no solo para generar secuencia de juego, sino para poder marcar desequilibrio, ante una defensa que mostró que era vulnerable, debido a los movimientos no sicronizados que reflejó el cuarteto posterior de los de Gareca.