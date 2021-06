Primer golpe en era Rueda: Colombia se empantana contra Perú en Copa

En su quinto partido, Reinaldo Rueda perdió el invicto que tenía desde su llegada a Selección Colombia. Fue Perú el que le cobró y lo hizo ver mal por momentos, a pesar de haber usado una nómina con mayoría de nombres titulares.

Perú desnudó fallas de conexión y aprovechó un par de errores individuales, alguno producto de la mala fortuna, para imponerse por 1-2 en un duelo jugado a alto nivel de exigencia, que acabó con caras nuevas en el campo que, infortunadamente, no hicieron mayor diferencia.



Colombia sorprendía otra vez en esta Copa América con una nómina titular con Sebastián Pérez titular y dos número 9, Borja y Zapata. Lucía mejor el delantero que el mediocampista cuando tomaba el mando el equipo nacional en los primeros minutos e insinuaba esa sociedad Cuadrado-Cardona a los 4 minutos, en un pase filtrado que no pudo resolver el de Juventus.



A los 11 le daban de nuevo ventaja a Cuadrado, ahora por la banda izquierda, y apenas abierto se le iba el remate. Sin embargo, era Perú, en su primer acercamiento, el que se hacía sentir en el marcador a los 17 minutos, cuando Yotún tenía también mucho espacio para un remate que se estrellaba en el palo -Cuadrado perdía la marca- y luego nadie tomaba el rebote para Peña, quien soltó el remate al medio del arco. Reproches, otra vez, entre Dávinson y Cuadrado.



Y entonces Colombia se metía en un pantano: fingía una falta Borja en el área y luego se ganaba la amarilla por una falta innecesaria contra el portero Gallese, a los defensores les tocaba el turno con un intento de Tesillo y otro más de Mina, además de un centro bueno de Cardona al que le faltó rematador y el primer tiempo se iba en pases intrascendentes, jugadores amarrados a sus puestos, Cuadrado excediéndose en el traslado y un Cardona que se iba cansando.



Pero confió en los mismos 11 el técnico Rueda, los mantuvo y a los 50 lo agradecieron con la aparición que suele romper el molde: Cardona. Su pase profundo a Borja, quien le picó perfecto al espacio, acabó en el penalti que pidió el propio ofendido y cambió por gol a los 53, engañando al portero y cobrando al palo opuesto. ¡Así es que se toma revancha tras un sombrío primer tiempo!



A los 57 perdonó el segundo el mismo Borja en un lindo servicio de Medina y entonces los cambios: se iban sin mayor suceso Pérez y Zapata. Pero justo ahí, el infortunio: autogol de Yerry Mina, a quien le rebota la pelota cuando intentaba rechazar para el 1-2 a los 64. Y otra vez a remar contra la corriente.



Gallese le negó a Borja el doblete de cabeza a los 67 y luego se le fue arriba el nuevo intento cuando Muriel le daba otro aire al ataque nacional. Pero no parecía suficiente pues ya el cansancio hacía lo suyo y el ritmo demoledor iba quemando las piernas de los de amarillo, que acabaron exhaustos.



No hubo tiempo para la reacción y, en honor a la verdad, tampoco la chispa que se esperaba contra el mismo rival al que se goleó en Lima (0-3) por las Eliminatorias a Catar 2022. Así se cobró la cuenta Gareca y ahora en la tabla se estaciona Colombia en la segunda posición, detrás del todopoderoso Brasil (6), mientras Perú se acerca, gracias a esta victoria (3).



No fue un partido fluido para Colombia, que acabó amontonado contra el arco de Gallese, con muchos atacantes y pocas ideas y las manos vacías, con justicia. Ahora hay que buscar el cupo contra Brasil. Casi nada. Se enredan las cuentas pero el panorama, en términos de resultados, ya no es tan sencillo. Mucho por revisar en las alternativas e incluso entre los indiscutibles.