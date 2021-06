¡Caliente Chile vs Paraguay! Vea la pelea en el intermedio del partido

En la tercera jornada del Grupo A, Chile y Paraguay protagonizaron un partido lleno de polémicas. No en vano ambos equipos peleaban por los primeros puestos de la zona, algo sumamente importante pensando en el rival en cuartos de final.



Los guaraníes abrieron la cuenta al minuto 33, gracias a un soberbio cabezazo de Braian Samudio (33'). Por su parte los australes nunca pudieron meterse en partido y su impotencia quedó más que reflejada.



Una vez culminó la primera parte, varios futbolistas de ambos equipos se dijeron de todo de camino al vestuario. En video quedó evidenciado el momento que dejó a Gary Medel como protagonista, pero que afortunadamente no pasó a mayores. Aunque Wilmar Roldán presenció todo, no tomó medidas.



Véalo acá: