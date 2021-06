Calendario de Uruguay en la Copa América: hora y dónde ver en TV

Con Luis Suárez y Edinson Cavani como las máxima figuras, la Selección de Uruguay llega a la Copa América 2021 como una de las favoritas al título y con el objetivo de ser protagonista en el certamen de naciones.



La celeste comparte el grupo B con Argentina, Paraguay, Chile y Bolivia.

Calendario, hora y dónde ver en TV

Argentina vs Uruguay

​Viernes 18 de julio

Hora: 7:00 p.m., hora de Colombia

TV: TV: Caracol, RCN, Win Sports y DirecTV



Uruguay vs Chile

Lunes 21 de junio

Hora: 4:00 p.m., hora de Colombia

TV: Caracol, RCN, Win Sports y DirecTV



Bolivia vs Uruguay

Jueves 24 de junio

Hora: 4:00 p.m., hora de Colombia

​TV: Caracol, RCN, Win Sports y DirecTV



Uruguay vs Paraguay

​Lunes 28 de junio

Hora: 7:00 p.m., hora de Colombia

​TV: Caracol, RCN, Win Sports y DirecTV