Paraguay en Copa América: calendario completo, hora y dónde ver en TV

Con Eduardo Berizzo como entrenador, la Selección de Paraguay está lista para la Copa América 2021, en la que espera tener un buen papel en el grupo B y ser uno de los equipos destacados en este certamen de naciones.

La albirroja integra el grupo B junto a Argentina, Uruguay, Chile y Bolivia.

Calendario, hora y dónde ver en TV

Paraguay vs Bolivia

Lunes 14 de junio

Hora: 7:00 p.m., hora de Colombia

TV: Caracol, RCN, Win Sports y DirecTV



Argentina vs Paraguay

Lunes 21 de junio

Hora; 7:00 p.m., hora de Colombia

​​TV: Caracol, RCN, Win Sports y DirecTV



Chile vs Paraguay

Jueves 24 de junio

Hora: 7:00 p.m., hora de Colombia

​TV: Caracol, RCN, Win Sports y DirecTV



Uruguay vs Paraguay

​Lunes 28 de junio

Hora: 7:00 p.m., hora de Colombia

​TV: Caracol, RCN, Win Sports y DirecTV