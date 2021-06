La agenda de Colombia en Copa América 2021: calendario de partidos

Sin Falcao ni James Rodríguez, pero con 28 jugadores que sueñan con dar la sorpresa en la Copa América, se prepara la Selección Colombia para el certamen de selecciones sudamericanas que se jugará en Brasil.

La Tricolor estará en el grupo junto a la local, además de Ecuador, Venezuela y Perú. Así será su agenda de partidos.

Calendario, hora y dónde ver en TV

Colombia vs. Ecuador

Domingo 13 de junio

Hora: 7:00 p.m. (hora de Colombia y Ecuador)

TV: Caracol, RCN, Win Sports + y DirecTV



Colombia vs. Venezuela

Jueves 17 de junio

Hora: 4:00 p.m. (hora de Colombia y 5:00 p.m. de Venezuela)

TV: Caracol, RCN, Win Sports + y DirecTV



Colombia vs. Perú

Domingo 20 de junio

Hora: 7:00 p.m. (hora de Colombia y Perú)

TV: Caracol, RCN, Win Sports + y DirecTV



Brasil vs. Colombia

Miércoles 23 de junio

Hora: 7:00 p.m. (hora de Colombia y 9:00 p.m. de Brasil)

TV: Caracol, RCN, Win Sports + y DirecTV