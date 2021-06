Selección de Chile en Copa América: Calendario, hora y dónde ver en TV

La Selección de Chile, con Martín Lasarte como nuevo entrenador, integra el grupo B de la Copa América 2021, la cual buscará ganar con una plantilla con jugadores de experiencia como Claudio Bravo, Alexis Sánchez y Arturo Vidal, junto a una nueva camada cuyo objetivo es quedar en la historia con la consagración en el certamen continental.



La roja comparte grupo con Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

Calendario, hora y dónde ver en TV

Argentina vs Chile

Lunes 14 de junio

Hora: 4:00 p.m. hora de Colombia

TV: Caracol, RCN, Win Sports y DirecTV



Chile vs Bolivia

Viernes 18 de junio

Hora: 4:00 p.m., hora de Colombia

​TV: Caracol, RCN, Win Sports y DirecTV



Uruguay vs Chile

Lunes 21 de junio

Hora: 4:00 p.m., hora de Colombia

TV: Caracol, RCN, Win Sports y DirecTV



Chile vs Paraguay

Jueves 24 de junio

Hora: 7:00 p.m., hora de Colombia

​TV: Caracol, RCN, Win Sports y DirecTV