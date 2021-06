Bolivia en Copa América: calendario completo, hora y dónde ver en TV

Bolivia llega a la Copa América 2021 como la 'cenicienta' del grupo, pero con César Farías al mando buscará ser protagonista en el grupo B en el que compartirá con Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile.



La verde, con Marcelo Moreno Martins como capitán y figura, tendrá como objetivo avanzar de la fase de grupos y dar el golpe en el certamen de naciones,

Calendario, hora y dónde ver en TV

Paraguay vs Bolivia

Lunes 14 de junio

Hora: 7:00 p.m., hora de Colombia

TV: Caracol, RCN, Win Sports y DirecTV



Chile vs Bolivia

Viernes 18 de junio

Hora: 4:00 p.m., hora de Colombia

​TV: Caracol, RCN, Win Sports y DirecTV



Bolivia vs Uruguay

Jueves 24 de junio

Hora: 4:00 p.m., hora de Colombia

​TV: Caracol, RCN, Win Sports y DirecTV



Bolivia vs Argentina

Lunes 28 de junio

Hora: 7:00 p.m., hora de Colombia

​​​TV: Caracol, RCN, Win Sports y DirecTV