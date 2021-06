Argentina en Copa América: calendario completo, hora y dónde ver en TV

La selección Argentina está lista para la Copa América y con Lionel Messi como la gran figura espera hacer valer su papel de favorito y quedarse con el grupo B, el cual lidera, y llegar hasta la final de este certamen de naciones.



La albiceleste, dirigida por Lionel Scaloni, comparte grupo con Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile.

Calendario, hora y dónde ver en TV

Argentina vs Chile

Lunes 14 de junio

Hora: 4:00 p.m. hora de Colombia

TV: Caracol, RCN, Win Sports y DirecTV



Argentina vs Uruguay

Viernes 18 de junio

Hora: 7:00 p.m., de Colombia

​TV: Caracol, RCN, Win Sports y DirecTV



Argentina vs Paraguay

Lunes 21 de junio

Hora; 7:00 p.m., hora de Colombia

​​TV: Caracol, RCN, Win Sports y DirecTV



Bolivia vs Argentina

Lunes 28 de junio

Hora: 7:00 p.m., hora de Colombia

​​​TV: Caracol, RCN, Win Sports y DirecTV