Sin despeinarse: Brasil deja en el camino a Perú y avanza en Copa

No es como la noticia que trasnocha, pero son datos y hay que darlos: Brasil venció 4-0 a Perú, comanda el grupo B de la Copa América 2021 con 6 puntos, 7 goles a favor y ninguno en contra y está instalado en la segunda fase. Normal.



Brasil pasó sin despeinarse por su segunda salida en una Copa América de la que es local (sin querer) y se instaló con lujo en la siguiente fase. No es para perder la cabeza, es cierto, pero es fútbol y todo podía pasar.



No para Tite, aparentemente, que usó una nómina con varios cambios y agigantó la imagen de invencible de su

equipo y candidatazo al título.



La cuenta la abría Alex Sandro a los 12 minutos, una salida en la que los Gabigol, Neymar, Gabriel Jesus (¡qué banda!) le hacían pasillo y lo dejaban entrar hasta predios de Gallese para castigarlo. Pronto pero justo inicio de partido para el favorito.



El miedo a no tocarlo tan cerca del parea hizo que el zaguero le abriera el camino a Neymar para un gol que ha hecho decenas de veces: media vuelta, remate seco abajo y gol. A los 68 minutos, el dueño de casa ya podía bajar la persiana.





No reaccionaba Perú porque eso es muy, muy difícil cuando el que se para al frente es un Brasil lleno de estrellas en cada posición. Y en cambio Neymar perdonaba en un lindo tiro libre que se iba abierto, igual que Firmino que aparecía sobre el cierre y no podía con Gallese.



Parecía que la despedida, a los 89, era cortesía de Everton Ribeiro, con previo toque de Neymar con Gabigol y puntazo de quien llegaba por el medio, todo a pura velocidad y precisión, un show de fútbol práctico pero vistoso, efectivo y letal, todo tan brasileño. Pero no porque faltaba Richarlison: otro toque de magia de Neymar en el pase a Firmino, tapaba Gallese pero en doble intento el hombre del Everton inglés ponía el 4-0 casi desde el suelo. Ya Perú lo único que quería el pitazo final...



El tiempo corrió, los amigos rubios se abrazaron y bailaron en su trencito y se fueron todos a descansar en su ventaja, con un Neymar inspirado y metido en su rol de guía y un Brasil que cada día se cree más la meta del bicampeonato.