¡Campeón Messi! ¡Campeón Argentina! ¡Por fin! ¡La Copa América al 10!

¡Messi campeón de Copa América! Sí, también Argentina. Pero Messi, por fin, con lo cual terminó una discusión inocua: Lionel Messi ganó el título que tanto le demandaban con Argentina después de aquellas dolorosas finales y salió en la foto con el trofeo. Antes y después ya era el mejor del mundo. Pero ahora ha llenado la última casilla del formulario.



Argentina derrotó a Brasil por un escaso 1-0, cortesía de Di María, pero la realidad es que no necesitó la mejor versión de su capitán, que supo sufrir de principio a fin y que Brasil no estuvo ni lejos del equipo arrasador que todos esperaban. Falló Neymar en su propia batalla para ganar algo con su país, pero tiene tiempo. Messi no.



La historia comenzaba digna de una final, con pocas noticias del fútbol. Se dedicaron a mostrarse los dientes en los primeros 20 minutos, se marcaban los taches en las rodillas y Neymar se quejaba de su pantalón roto en un partido sin arcos.



Hasta que a los 22 minutos el pase profundo rompió el tedio: Di María -ese al que recordamos bien en Colombia- conectó con De Paul y a la salida de Ederson se la englobó. Gritos y locura total para el pálpito de un título tan esperado para Messi, mientras ni Casemiro ni nadie entendía cómo había aparecido por la banda tan solo un hombre tan peligroso. Así como Colombia puso a los de Tite a remar contra la corriente, empezó para el equipo de Scaloni la operación 'aguante' que acabó trayendo como recompensa un título.



Y no era tan difícil como se esperaría ante una nómina tan rica: Neymar inventaba un tiro libre y de paso hacía amonestar a Paredes pero era lo único, pues lo demás eran centros fácilmente controlados y choque, una y otra vez, con la muralla albiceleste. Entre tanto Messi hacía una de sus populares carreras hacia el medio pero sin puntería sobre Ederson y proponía asociaciones con un De Paul notable en el inicio.



Tite tuvo que correr el riesgo y enviar al campo a Firmino para dejar solo en el medio a Casemiro y a los 52 anulaban una jugada de gol, la primera del partido, de Richarlison, por fuera de juego cuando partía el pase. Y de nuevo a los 54 salvó Martínez en el mano a mano con el hombre del Everton inglés.



Se llenó de delanteros Brasil, con Firmino, Vinicius, Gabigol, Richarlison y Neymar y aún así no sufrieron los defensores argentinos el partido, pues les bastó con cerrarse bien en su zona, alternarse en la tarea de moler a patadas al 10 de amarillo y poco más. Excepto por la volada al espectacular remate de Gabigol a los 87, un detalle más a la tremenda Copa América del 'Dibu'. Tite tardó demasiado en los cambios y ayudó a la causa argentina -los médicos también se enferman-. Todo lo demás fue anécdota.



Eran solo 2.000 personas en el Maracaná pero como si fueron 70 mil: Argentina, Argentina, y Messi, Messi, se escuchará todavía en el eco un par de horas más. Por fin el ídolo les dio el título que le pedían. Ahora sí, cuentas claras para TODO el mundo.