Brasil, obligado a aclarar el misterio: ¿por qué no usa el número 24?

¿Es usted tan observador que ya había notado la ausencia del número 24 en la nómina de la selección de Brasil? Pues ya son dos, usted y un juez local, quien pidió explicaciones por esa sospechosa situación.

El funcionario hizo que la CBF le explicara por qué ningún jugador usaba el número, tras denuncias de asociaciones locales defensoras de derechos civiles, molestas por un posible caso de discriminación, debido a que en ese país se asocia el número con la homosexualidad.



Vale mencionar que la sospecha de homofobia tienen que ver con un juego ilegal de apuestas callejeras conocido como 'Jogo do Bicho' (El juego de los animales). Con cada número en el juego correspondiente a un animal diferente, el 24 fue asignado al venado ('veado' en portugués). El problema es que el 'viado' también es un insulto homofóbico común en Brasil. Por eso muchos jugadores brasileños en el pasado se han negado a usar el dorsal de sus clubes.



En ese contexto, el juez Ricardo Cyfer le exigió a la CBF explicar si la omisión, obteniendo como respuesta un rotundo NO. La entidad dijo que todo fue circunstancial, por la premura y la pandemia: “El reglamento inicial de la Conmebol Copa América 2021 determinó que solo se podían inscribir 23 jugadores. Este número de atletas se observa tradicionalmente en las competiciones internacionales de Conmebol y FIFA", dijo la Federación.



Y añadió: "la numeración utilizada por los atletas está relacionada únicamente con cuestiones deportivas. Inicialmente, la organización de la competencia estableció el uso de los números 1 al 23 de manera secuencial, lo cual fue hecho por la selección brasileña al inscribir a 23 atletas. Sin embargo, posteriormente, se modificó el Reglamento de Competición y se otorgaron 5 plazas adicionales, debido a la posibilidad de cambio de jugadores por posible contaminación por COVID-19".



El juez no quedó muy convencido. Al fin, Brasil es el único de los 10 equipos de la Copa América que no tiene un número 24. Douglas Luiz fue el hombre extra de Brasil y ha estado usando la camiseta número 25. El portero del Manchester City, Ederson, tiene el número 23, pero nadie usa el 24. En Colombia, por ejemplo, el número corresponde a Jhon Lucumí.