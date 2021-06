¡Tome nota! Llaves, día y hora de los cuartos de final de Copa América

La Copa América 2021 definió sus llaves de cuartos de final, que serán impredecibles y emocionantes.

Terminada la fase de grupos del grupo A, así quedaron los emparejamientos y el calendario definitivo, en horario colombiano:



Viernes 2 de julio

Perú vs Paraguay

Goiânia

4:00 p.m.



Viernes 2 de julio

Brasil vs Chile

Río de Janeiro

7:00 p.m.



Sábado 3 de julio

Uruguay vs Colombia

Brasilia

5:00 p.m.



Sábado 3 de julio

Argentina vs Ecuador

Goiania

8:00 p.m.