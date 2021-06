¡Esta vez no falló Argentina! Triunfo en clásico para avanzar en Copa

Argentina contó por fin la historia que quería: jugó un gran primer tiempo, marcó, lució pero esta vez sí se quedó con los 3 puntos. ¡Y qué puntos! Porque fueron contra Uruguay, su archirrival en la Copa América, y sirvieron para ganar no solo en la tabla sino en la confianza, donde más había sufrido la 'albiceleste' en sus últimas salidas.

Argentina se impuso por un ajustado 1-0, pero lo celebró con todo porque fue el desahogo de unos últimos partidos en los que se mereció más y se cosechó poco. Lo de Uruguay, en cambio, dejó muchas preocupaciones pues fue un equipo plano y sin ideas a pesar de tener una nómina tan rica en recursos, con Suárez y con Cavani, con una nevera llena que no alcanza para saciar el hambre de victorias.



El inicio era el de una historia que ya se ha vivido antes. Argentina arrancaba como una tromba, tenía toque, velocidad con precisión, lujo y a Messi, especialmente metido en el partido desde el pitazo: a los 13 minutos hacía diferencia el 10 con un tiro de esquina que iba a la cabeza de Guido Rodríguez, quien aparecía para poner en el marcador la autoridad en el juego de Argentina.



Messi y Molina Lucero se juntaban en una salida letal del capitán argentino que su compañero finalizaba bien pero a ambos les negaba una alegría el buen Muslera. ¿Uruguay? Pedía Cavani una falta que no era para penalti y le tocaba ir hasta su propia área a recuperar la pelota: su medio campo era inoperante. Mientras, el rival le echaba en cara todas sus opciones en ataque.



Pero el complemento trajo la promesa de una reacción uruguaya que fue tímida, que no hizo mayor diferencia aunque sí ajustó algunas conexiones en el medio, pero que no llegó a activar a Suárez y Cavani. Argentina, entre tanto, fue perdiendo ese ímpetu inicial y poco a poco fue conformándose con el triunfo, que no es poco, a pesar de que la ventaja era tan corta.



Hizo lo que quiso Messi con toda la zaga 'celeste' a los 76 cuando con la pelota pegada al pie se paseó por el área antes de dársela a Di María y provocar otro tiro de esquina, más bien improductivo. Fue el mismo final de una falta frontal que provocó él contra Godín, pero el tiro libre esta vez se quedó en la barrera y no inquietó.



Y así la historia que ya había contado antes Argentina en Eliminatorias (contra Chile y Colombia) y en esta misma Copa, esta vez no fue un empate desabrido sino un triunfo muy feliz: no se escapó la ventaja sobre la hora, se ganó un clásico y eso facilitó la clasificación a la siguiente fase de la Copa, con lo cual ahora las fallas, que no están del todo resueltas por la victoria, se pueden corregir con más calma.



Para Uruguay, en cambio, saltan las alarmas pues ya van cuatro partidos sin ganar (2 derrotas, 2 empates) y, a pesar de una nómina muy rival en recursos, la diferencia no se nota en la cancha.