¡El alma dejó Colombia! Argentina acertó en penaltis y es finalista

¡Una vida pintada de amarillo, azul y rojo quedó en la cancha del estadio Mané Garrincha de Brasilia! Ahí se puede ver, ahí quedó. Argentina avanzó a la final de la Copa América pero no porque arrollara a Colombia en la semifinal, de hecho la sufrió hasta el último suspiro y la tuvo que buscar hasta en los penaltis, en un partido de fuerza y destellos de talento. Celebran ellos, pero no hay un solo reproche para el equipo de Reinaldo Rueda. NINGUNO.

Los penaltis que antes encumbraron, esta vez costaron, después del 1-1 en los 90. Partía Cuadrado con un cobro potente; seguía Messi al palo contrario de Ospina; era turno para Dávinson pero Martínez le atajaba bien y la fortuna le sonreía porque De Paul lo mandaba a la tribuna; Mina fue a su intento pero otra vez le atajó el portero; Paredes convirtió el suyo sin problema; Borja cobraba arriba impecable el suyo y al final Cardona cobraba de nuevo al cuerpo de Martínez, el héroe, el figurón de la clasificación a la final.



El vaso medio vacío: faltaron un par de repeticiones del video del último partido en Barranquilla, cuando en 8 minutos ya tenía dos goles en la bolsa. No se entiende de otra manera la libertado de González para probar solo frente al arco, instantes antes del centro de Messi (el de siempre en Argentina) para Lautaro, que acabó en el 1-0 apenas a los 7 minutos de juego. El soldado advertido, que muere en guerra.



El vaso medio lleno: Colombia no encajó mal el golpe, Cuadrado tuvo una ocasión inmediata que le atajó brillantemente Martínez y luego una doble opción clarísima, un lindo remate de Barrios de media distancia a los 36 que pegó en el poste y, en el tiro de esquina, un cabezazo de Mina que dio en el travesaño.



Y en el intermedio un tiro libre por mano cerca del área, un acercamiento más de Zapata al que no pudo darle dirección y una salida de Tesillo -sí Tesillo-, que generó un tiro de esquina.



Argentina se tomaba un respiro antes de reaccionar con certeza, justo en un tiro de esquina de Messi a los 43 minutos, que le quedó a González y de reflejo, aunque con algún asomo de duda, tapó Ospina. El pitazo parecía un alivio.



Y entonces el show de Rueda. Para silenciar a sus críticos le metió un timonazo al partido con tres cambios de un solo sorbo: Cardona, Chará y Fabra por Borré, Cuéllar y Tesillo. Y fue otra Colombia. La inyección de velocidad se sintió de inmediato y Díaz sintió el beneficio cuando Chará llegó al fondo y le metió el centro atrás, para un remate rastrero que controló Martínez.



Era el primer síntoma de la recuperación del paciente, pues a los 61 se avivó Cardona y le metió un pase profundo al guajiro, quien entre Montiel y Pezzella y hasta el portero, metió un espectacular remate al palo contrario, una de sus joyas habituales. ¡Empataba Colombia a fuerza de coraje y talento!



Y entonces vinieron las faltas, la lluvia de amarillas de lado y lado y Ángel Di María, el que se inventó las opciones más claras de Argentina, un robo al que salió mal Ospina y Barrios, en la cobertura, la sacó de la raya, y luego una gran habilitación para su amigo Lionel que acabó en un furioso remate que se estrelló en el palo. Se salvó Pezzella de la roja, que la merecía, por una falta descalificadora contra Díaz, el que más agradeció los cuatro cambios (más Borja por Zapata a los 60) cuando encontró socios para atacar. Les faltó a todos un poco más de tiempo.



Latía el corazón a mil, peleaban y manoteaban todos y ya no habría otra manera de zanjar un partido tan parejo que los penaltis.



El final fue el que fue y el que viaja a Río de Janeiro es Argentina. Colombia tendrá un partido más por el tercer lugar. Hay tiempo para recoger los pedacitos de corazón. Hay dignidad de sobra para pegarlos.