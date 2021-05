¿Argentina puede hacer Copa América en crisis de covid? Pros y contras

Colombia pidió una prórroga que sabía que le negarían y Argentina, su ex socia en la organización de la Copa América, quedó ante una realidad: ¿es capaz de organizar sola todo el torneo?

La primera respuesta es Sí. Pero hay asuntos por considerar que abren interrogantes en la Conmebol, donde desde hace un año están más preocupados por la celebración misma de la competencia que por el experimento de la primera sede compartida.



El primer vistazo es muy favorable al país de Messi: "La Argentina está preparada para organizar una Copa América porque lo demostró en 2011 y porque ha habido mejoras en varios estadios que serían sede. La Conmebol hizo revisión de los estadios ya definidos, más otros cuatro, así que, por infraestructura y logística, Argentina está preparada", dijo la periodista Verónica Brunatti.



Su duda pasa por otra realidad: "le pongo un signo de interrogación a la situación epidemiológica, que es muy grave. Atravesamos el pico de pandemia, con un incremento diario de casos, alcanzamos el récord de 72 mil fallecimientos, tenemos un sistema de salud saturado, por lo cual el presidente Fernández ordenó el regreso a fase 1 por 9 días para aplanar la curva de contagio. Esa es la situación y en ese marco se desarrollará una Copa América, que no es una situación ideal ni mucho menos. Es preocupante, hemos visto lo que generan las competencias de Conmebol cuando se rompen las burbujas de contagio", añadió. Vale recordar, por poner un ejemplo, el contagio masivo de River Plate, que lo dejó sin elementos suficientes para el que sería un triunfo memorable contra Santa Fe (2-1).



Para Jorge Barraza, en cambio, la situación no es necesariamente distinta a la del resto de países de la región y aparte hay razones de peso para no pensar en otras sedes: "hagamos un poquito de historia, Argentina fue la primera que hizo la petición de ser sede de esta Copa de adecuación, como Colombia lo había hecho solo una vez pareció bien. Ahora Colombia renunció a la Copa y la lógica es que la organice Argentina, que no desistió. Es un torneo especial, se juega sin público, se jugó hasta esta semana así la Copa Libertadores y la Sudamericana, no veo problema en jugar más partidos por otra competencia. Si se puede un torneo Conmebol todos los días, se puede hacer todos los días igual una Copa América", dijo el periodista Jorge Barraza.



"Las circunstancias son las mismas acá que en el resto de continente, estamos atravesando una etapa fuete de covid pero los equipos vienen en una burbuja muy estricta. lo pude comprobar con Barcelona (Ecuador), los jugadores no pueden ni bajar al lobby del hotel, todo esta prohibido por el protocolo. Así que jugar una Copa sin público no tiene inconveniente, si el PCR es negativo juega y si no pues no juega, así no puede contagiar a otros. No hay problema con alojarse en hoteles o concentraciones y jugar el torneo y acá no hay problemas de orden público, es una situación muy pacífica. No hay problema. Es como cuando se jugó la Champions en Lisboa, pero se hizo la burbuja y todos se enfrentaron ahí. Distinto sería jugar con público, hoy, no estaría de acuerdo", añadió.



Para Camilo Castellanos, periodista colombiano de DirecTV en Argentina, las ventajas y las desventajas son muy claras. "Argentina sí puede realizar la Copa América porque tiene los escenarios, la capacidad de alojar a las delegaciones y que los equipos jueguen en distintos con requisitos de Conmebol y Fifa para eventos de esta magnitud. A los 4 estadios ya elegidos se pueden sumar otros cuatro, que ahora mismo están en estudio. ¿Cuáles son? La Bombonera, que aunque tiene tanta historia ha recibido al inversión necesaria para cumplir los requisitos de torneos internacionales; Libertadores de América de Independiente, uno de los modernizados más recientemente y con todas las comodidades; el Bicentenario de San Juan, que ya fue sede de Argentina en partidos de Eliminatorias y donde ya jugó Colombia y perdió con una exhibición de Messi; y el cuarto es Ciudad de La Plata, que fue sede de Estudiantes mientras se adecuaba su escenario propio y es de la municipalidad y recibió muchos partidos internacionales es un lindo estadio, con todas las condiciones", detalló.



¿Por que no? "El tema de la pandemia es una piedra en el zapato para una Copa América. En la semana tuvimos un promedio de 35.000 contagios por día, hace unos días fueron 39.000 casos, que fueron récord. Se han ordenado 9 días de confinamiento total. Por otro lado, hay una cifra que alarma y es el récord de ocupación de camas UCI, superó la barrera de 6 mil camas, lo que es una traba más. El gobierno ha dicho que la puede realizar, pero todo depende de la evolución de la pandemia, debe resolver con estas estrategias ese pico tan alto, sino será muy complicado que lo haga solo Argentina. Habría que escuchar lo de Chile, Paraguay u otra alternativa. Depende todo de bajar las cifras tan altas porque de seguir así no se podría disputar la Copa América en este país".