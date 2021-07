Ángel Di María, eufórico: ‘Messi me decía que hoy era mi final’

El protagonista del partido fue Ángel Di María, con el gol marcado en el estadio Maracaná, tras un buen pase de Rodrigo De Paul. El extremo habló tras culminar la final, mostrando toda la alegría ante el mundo “Soñamos tanto con lograrlo, peleamos mucho. Mucha gente nos decía que no lo íbamos a hacer, nos criticaron. Nos daban la cabeza contra la pared, pero hoy se rompió, entró y gracias a dios logramos ese título tan deseado” además, enfatizó en la importancia de derrotar al rival “Ganarle a Brasil, acá en el Maracaná significa. Leo lo dijo antes, vinimos acá, teníamos que ganarla acá”.

Aprovechó para describir el gol, además, de lo hablado antes del juego “Un pase de Rodri, antes del partido le dije que el lateral se dormía en la marca. Salió perfecto, pase perfecto, la controlé, me quedó de sobre pique y vi que salía el potero. Terminó como el partido de Nigeria en Olímpicos”.



Di María destacó a quienes se lo dedicaba, destacando a los aficionados. También, con la mira en Catar “Felicidad, alegría, por mis dos hijas, mi mujer, mis viejos, siempre estuvieron presentes. Por la gente que nos bancó ahí atrás, por esta gente loca que vino al partido, con o sin Covid. Es una alegría inmensa, esto da para continuar, viene un Mundial, eso es un envión grande”.



Concluyó con la charla que tuvo con Messi, en el previo a la final, recordando las otras donde fue ausente “Inolvidable, Messi me daba las gracias, yo se las daba a él. Él me decía que la iba a tener, que era mi final, antes del partido, la revancha de las que no pude jugar, la de Chile, Estados Unidos, la del Mundial. Hoy se dio, estuve. Eso me trae los recuerdos de que pasaría si hubiera estado en esas. El futbol da revanchas y hoy fue”.