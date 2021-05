Los antecedentes que Conmebol decidió no usar en favor de Colombia

Colombia le pidió a Conmebol que se aplazara la Copa América, en principio seis meses, y obtuvo un NO rotundo como respuesta.

Es verdad que el argumento del país, según el cual no tiene sentido el torneo sin público, ya era un argumento débil para persuadir a Conmebol y no podía competir con los contratos de TV, de publicidad y hasta los intereses deportivos de armonizar los calendarios con Europa. Pero la ilusión persistía en gran parte porque en el pasado ya hubo un antecedente parecido a lo que se vive hoy con la pandemia del coronavirus covid-19, solo que en esa ocasión sí hubo comprensión.



"Por motivos de orden público nunca hubo aplazamientos (de Copa América) desde el año 1916, pero por una pandemia sí, fue en 1918, cuando estaba estipulado que se jugara en Brasil, pero estuvo la gripe española, que mató a 50 millones de personas en el mundo, y en Brasil a cientos de miles, particularmente se ensañó con Río de Janeiro donde se tenía que jugar la Copa. Se aplazó un año y se jugó en 2019, pero por pandemia, una situación insostenible. Brasil estaba preparado pero no se pudo y se jugó un año después y fue una fiesta, pero pasó una sola vez", le contó el periodista Jorge Barraza a FUTBOLRED.



La propia Copa América ya pasó de 2020 a 2021 por los rigores de la covid 19 y otros torneos también sufrieron aplazamientos por la imposibilidad de realizarlos. Las mismas Eliminatorias a Catar 2022 se tuvieron que suspender en marzo pasado por las complicaciones de la pandemia, que impedían el viaje de las estrellas suramericanas desde varios países europeos, en los cuales entraron en vigencia restricciones severas. Se alegaron dificultades insalvables para la competencia y esa jornada se aplazó para una fecha que todavía no se ha decidido.



En la Copa Libertadores de 2018, aquella accidentada final entre Boca Juniors y River Plate, fue necesario aplazar dos veces la final. Vale recordar que el partido de ida se aplazó del 10 al 11 de noviembre por las lluvias que azotaron Buenos Aires, mientras que el de vuelta, pactado para el día 24 en el estadio Monumental, se aplazó 15 días tras el ataque de fanáticos al autobús de Boca. El partido, que ganó River, se jugó el 9 de diciembre en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, con resultado 3-1, a favor del equipo 'millonario'.



Pero esta vez Colombia, con su realidad de pandemia y su ola de violentas protestas, vistas en vivo durante los partidos de la Copa Libertadores de la semana pasada, no tuvo compasión y la sede de la Copa América simplemente se perdió.