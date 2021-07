¡50 millones de gracias, Ospina! El 1x1 de Colombia contra Uruguay

Colombia eliminó por penaltis a Uruguay de la Copa América 2021 y apartó su cupo en la semifinal, tras firmar un partido que pudo no ser el más brillante pero sí resultó un ejemplo de sacrificio y trabajo en equipo. Así vimos, hombre por hombre, a los elegidos de Reinaldo Rueda:

David Ospina- 9

Un atajadón hizo a los 49 para manotear el traicionero remate de Nandez y otro par de veces más trajo calma. Pero en los penaltis, como el país esperaba, se creció y se convirtió en figura: ¡Atajó dos cobros e impulsó la clasificación a la semifinal!



Daniel Muñoz- 6

Seguro en la marca, no pudo sueprarlo Cavani, aunque pudo pasarse de revoluciones algunas veces. Las coberturas tuvieron poca fluidez por la banda con Borré, pero es normal, no habían sido fórmula antes.



Yerry Mina- 7

Impecable en el juego aéreo (lo usual) y tres veces firme por abajo en el primer tiempo. Cobró impecable su penalti y firmó su bailecito. Gran partido.



Dávinson Sánchez- 7

Otro que desde los 11 pasos lució impecable y en los 90 hizo un trabajo con fallas mínimas. Práctico casi siempre, hay que corregir un par de rebotes cedidos y listo.



William Tesillo- 7

Firme en la marca de Suárez, oportuno en el corte para facilitar el regreso del equipo, con juego práctico y mucho despliegue físico por su banda.



Wilmar Barrios- 8

Solo Ospina arruinó lo que sería su elección como figura. Es tan frecuente que ya casi ni se nota, pero jugó un partido espectacular en el corte del juego de los mediocampistas y hasta se animó a un par de asistencias en ataque a Zapata.



Gustavo Cuéllar- 8

¡Otro fenómeno! Además de cortar perfecto el juego del rival en su zona ofreció esa salida limpia que tanto se pidió antes.



Rafael Santos Borré- 6

Le pidieron sacrificio y le sobró. Tuvo una opción clara a los 56 en un buen cambio de frente de Muriel, corrió, recuperó y aguantó el ritmo hasta el final. Le faltó un poco de asociación, pero el rival no le dio respiro.



Luis Díaz- 6

Dejó el alma en la cancha cargando la labor ofensiva y tratando de ser socio de Zapata, pero le faltó precisión en el remate y por momento, en el regreso, dejó espacios cuando se cansó.



Luis Muriel- 5

Tuvo un par de aproximaciones, algún tiro de media distancia sin la suficiente dirección, quiso siempre buscar a Duván Pero le costó conectar y se fue agotado.



Duván Zapata- 7

Lo que pudo generar Colombia en los 90 minutos siempre pasó por él: chocó una y otra vez con la barrera uruguaya y casi siempre ganó. Fue el primero en los penaltis y no falló.



Yimmi Chará- 6

Minuto 67

Le dio picardía a la salida pero le faltó tiempo en la cancha para hacer una mayor diferencia.



Miguel Borja-6

Minuto 87

Apenas si tocó la pelota en el tiempo regular, pero convirtió su penalti sin asomo de nerviosismo.