Error grosero de Pitana definió todo: ¡así perjudicaron a Colombia!

En una tremenda polémica terminó el duelo de Colombia contra Brasil, que acabó en un 2-1 agónico, y se definió en una jugada polémica, una pelota que le pegó al árbitro en el primer tanto de los locales y cambió radicalmente el rumbo del juego.

El juego debió parar cuando la pelota pegó en el árbitro Pitana antes de quedarle a Firmino, quien marcó el 1-1 parcial. La falla condenó a Colombia.



El exárbitro Rafael Sanabria lo explicó claramente: "se equivoca el juez, el contacto con el árbitro interfiere en la conducta de los jugadores, levanta los brazos Barrios y se queda al lado del árbitro y se queda frenado, Cuéllar, que estaba detrás, podía interceptar la pelota pero no lo hace, no se puede dar la ventaja y encima la revisa el VAR y no la corrige, muy mal los árbitros ahí".



¿Y qué le dice el VAR cuando la revisa, por qué no corrigen el error? "Simplemente le dicen que el contacto no interfiere y que el gol es válido pero es totalmente equivocado, hasta en Ospina interfiere porque espera que el árbitro sancione. Me parece terrible ese concepto de reglamento de los árbitros que termina en esto", añadió.



José Borda, otro analista arbitral, coincide en que, según el reglamento, debe sancionarse un "bote a tierra" por el toque de la pelota en el árbitro, que es fortuito pero afecta la jugada.



El propio reglamento explica que el balón no estará en juego cuando "toque a un miembro del equipo arbitral, permanezca en el terreno de juego y además: un equipo inicie un ataque prometedor, o el balón entre directamente en la potería, o el equipo en posesión del balón cambie". La pelota le quedó a Firmino y fue un gol absolutamente polémico para el 1-1 parcial.



Pero el analista Javier Castrilli sí está del lado del juez y del VAR: "Cuando el balón pega en el árbitro… se debe cortar el juego si el balón cambia de posesión de equipo… o genera oportunidad manifiesta de gol… pésima ubicación de Pitana pero el balón va a la punta y la posesión es del mismo equipo…"