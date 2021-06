¡No quiso entrar! 1x1 de una Colombia intensa pero imprecisa en Copa

Colombia no pudo hacerle daño a Venezuela en su segunda salida en la Copa América 2021 a pesar de generarle más de 20 opciones de gol, 8 bajo los tres palos. La razón es clara: Wuilker Fariñez. Así vimos, uno por uno, al equipo de Reinaldo Rueda:

David Ospina (6)

Debe ser el partido más tranquilo que jugó en años. No lo probaron.



Daniel Muñoz (5)

Bien en la salida y oportuno en ataque, pero dejó balones comprometidos a su espalda.



Yerry Mina (6)

No tuvo problemas en su zona de marca y se animó varias veces a apoyar el ataque.



Dávinson Sánchez (6)

Excepto por la lucha de Aristeguieta, no tuvo dificultades.



William Tesillo (6)

Tranquila tarde en defensa y pocas apariciones en ataque.



Wilmar Barrios (6)

Inagotable, preciso en el corte, seguro. Intachable.



Matheus Uribe (7)

Buena proyección y tuvo el que pudo ser el mejor gol de la Copa, pero Fariñez se lo negó.



Juan Cuadrado (6)

Un partido sin el lucimiento de siempre, tomó algunas malas decisiones y se vio sobre revolucionado al final.



Edwin Cardona (6)

Buen primer tiempo, intenso, asociativo, inquieto y en su rol de 10 aclamado. Se cansó en el complemento.



Luis Muriel (5)

Tuvo solo una opción clara que le negó Fariñez y un par de aproximaciones más. No lució.



Duván Zapata (6)

Puso el desgaste, intentó desde ambos costados, luchó por arriba, se entregó. PEro una vez más no le entró la pelota.



Luis Díaz (5)

Minuto 61

Emocionó al comienzo pero salió expulsado.



Jaminton Campaz (5)

Minuto 61

Llegó al partido cuando se manchó todo y no hubo manera de rematar al arco o asociarse mejor.



Miguel Borja (5)

Tuvo un buen intento que se anuló por fuera de lugar de Mina y la otra que le quedó la desperdició.