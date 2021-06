Esconderse sería suicida: ¿cómo debería Colombia desafiar a Brasil?

Colombia enfrenta este miércoles (7:00 p.m. hora colombiana) a una Brasil que se antoja invencible en la Copa América 2021. Podría no presentarse o podría plantar cara, entender que solo la cancha dictará sentencia y apostar a hacer un daño, a dar una sorpresa y, más que nada, a sumar los puntos que necesita, más que su rival, para afianzarse en la siguiente fase del torneo.

Y en esa meta una estrategia que puede resultar suicida es refugiarse demasiado pronto, esperar en su campo al rival y darle la pelota para jugarse todo por el escudo protector de su defensa y su eficiente arquero, David Ospina. ¡Por favor no! El arsenal brasileño es demasiado versátil, rico en alternativas y paciente para hacer un daño catastrófico.



Por eso hay que pensar en atacar, en sorprender por la vía del contragolpe o por el duelo uno a uno que puede ser efectivo contra una defensa que hasta aquí no se ha atacado masivamente.



¿Qué hacer? La estrategia tiene que ser punzante en la titular y letal en el remate. Repasamos algunas alternativas:



Titular de lujo



Entendiendo que Colombia debe plantar un medio campo firme para contener, pero también para sacar al equipo, una primera apuesta pasaría por la experiencia: Cuadrado y Cardona detrás de Zapata y Muriel. Se trata de un 2-2 en ataque que garantiza regate, pase y media distancia con tres de los cuatro mencionados y toda la potencia que el 'Toro' no ha podido mostrar en el torneo, pero que le ha dado fama internacional por la vía de Atalanta.



Usarlos juntos a Zapata y Muriel, que juegan juntos todos los días, ahorra mecanización de movimientos y además le da al rival un mensaje claro: con los mejores atacantes que tengo te voy a amenazar.



Alternativas para rematar



Dependiendo de cómo se vayan dando las cosas contra Brasil, una opción para el segundo tiempo, casi que para la última media hora, puede ser acudir a los hombres más rápidos e ingeniosos para aprovechar que será un partido en una cancha 'quiebra piernas'. Pensando en eso se puede sacrificar a un hombre en el medio (Barrios, Cuéllar o Uribe) para dejar a uno como cabeza de área y abrirle espacio a Luis Díaz quien sería el respaldo de otros dos hombres que atacan bien por fuera y por dentro: Borja y Muriel.



Aprovechar el buen momento del monteriano, autor de dos goles en los 5 juegos de Rueda, es clave. Además, hay que reconocerle la verdad innegable de que es el más efectivo de todos los delanteros colombianos.



Apostar a lo impensable



Una opción, que puede sonar a desesperada pero puede ser una estrategia efectiva para cerrar el juego en Río de Janeiro, es apostar a lo que Tite no esperaría: ¿Qué tal Chará y Santos Borré explotando la banda izquierda, con Borja de referente de área y Cuadrado alimentando por derecha?



Chará tiene pase y velocidad y conoce a la perfección el fútbol brasileño, Santos Borré sabe atacar por fuera y ya ha demostrado que puede sembrar a los centrales para abrir espacios y además, llegado el momento de estar frente al área, es garantía de definición.



Usando la fórmula que sea, es indiscutible que no es recomendable negarse al ataque, porque el que necesita puntos y goles es Colombia y porque esta prueba de carácter no solo definirá la situación en la Copa América sino también para las Eliminatorias a Catar 2022.